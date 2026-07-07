Strepitoso successo ieri sera, lunedì 6 luglio, al Molo delle Tartarughe di Diano Marina per l’inaugurazione della rassegna “Balliamoci l’estate”. Lo showman dianese Gianni Rossi ha fatto ballare turisti e villeggianti di tutte le età con musiche di ogni epoca, dando il via a una lunga serie di appuntamenti estivi all’insegna del divertimento che proseguiranno per tutta la stagione, affiancati già da stasera, martedì 7 luglio, dagli eventi di “Diano in Musica” nel centro cittadino.

Un esordio travolgente al Molo delle Tartarughe

Il format di successo, pensato per allietare l’estate di chi è in vacanza alla ricerca del divertimento, ha richiamato tantissima gente sul piazzale. Gianni Rossi, il DJ per eccellenza che non delude mai, è riuscito come sempre a far muovere e danzare tutti, dai bambini agli anziani. Le sue serate si confermano frizzanti, belle, allegre e perfettamente adeguate al ritmo sfrenato della stagione estiva, grazie alla mirabolante selezione musicale capace di attraversare ogni epoca.

Il calendario di “Balliamoci l’Estate”

Quella di ieri è stata la prima di otto serate. Il Molo delle Tartarughe tornerà a trasformarsi in una grande pista da ballo con la rassegna “Balliamoci l’Estate” e l’energia di Gianni Rossi già stasera, martedì 7, all’1:00.

A seguire, il calendario degli appuntamenti proseguirà nelle seguenti date:

Lunedì 13 Luglio 2026

Lunedì 20 Luglio 2026

Lunedì 27 Luglio 2026

Lunedì 3 Agosto 2026

Lunedì 10 Agosto 2026

Lunedì 17 Agosto 2026

Lunedì 24 Agosto 2026

Stasera appuntamento con “Diano in Musica”

La musica torna grande protagonista anche questa sera, martedì 7 luglio, alle ore 21:00. Il centro cittadino di Diano Marina risuonerà infatti con le esibizioni live di “Diano in Musica”, rassegna curata dalla Banda Musicale Città di Diano Marina.

I gruppi che si esibiranno nelle varie location del centro sono:

I Mercenari : musica rock acustica (in via Novaro)

: musica rock acustica (in via Novaro) Nosmet Rock Band : musica rock classica (in piazza Martiri della Libertà)

: musica rock classica (in piazza Martiri della Libertà) Bass e Ambrass: musica classica, pop e latina (in corso Roma est)