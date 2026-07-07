Diano Marina si prepara ad accogliere un nuovo, bellissimo parco urbano a ridosso del mare. L’area dell’ex campeggio “Angolo di sogno”, situata vicino all’Incompiuta e al promontorio di Capo Berta, si trasformerà in una piccola oasi naturalistica a disposizione di cittadini, turisti e villeggianti. Il terreno è recentemente passato al Demanio e la gestione è ora affidata al Comune: l’obiettivo, condiviso all’unanimità da maggioranza e opposizione, è quello di restituire questo spazio di incredibile bellezza alla collettività, mettendo fine in modo definitivo alla precedente occupazione privata.

Un’area restituita alla cittadinanza

Dopo le diverse problematiche legate al privato che in precedenza gestiva l’area, la direzione intrapresa è chiara: basta campeggio e basta uso esclusivo da parte dei privati. L’intento concordato da tutte le forze politiche cittadine è di mantenere questo luogo totalmente usufruibile per la popolazione, valorizzando la sua posizione strategica. La questione è stata discussa nel consiglio comunale di ieri sera e a parte alcune sfumature, ha trovato concordi tute le parti politiche sull’uso pubblico, sia di maggioranza sia di opposizione..

Il percorso verso la riqualificazione

Prima di poter vivere appieno la nuova oasi verde, l’iter prevede alcuni passaggi fondamentali per mettere in sicurezza e riorganizzare l’intera zona. Si dovrà infatti procedere con i seguenti step:

Risoluzione delle problematiche legate alle ordinanze di sgombero per alcuni abitanti.

Esecuzione dei lavori di ripristino urgenti e necessari per l’area.

Ripristino anche dei vincoli paesaggistici e protezione delle aree legate alla costa

Approvazione del PUD (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo)

(Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo) Affidamento di un incarico per la totale rivalutazione e rimessa a nuovo della zona.

Un progetto in sinergia con la comunità

La fase di vera e propria rinascita dell’ex campeggio avverrà in modo partecipato. Il soggetto privato che riceverà l’incarico per eseguire i lavori di riqualificazione, infatti, non opererà in autonomia, ma dovrà seguire in maniera rigorosa le indicazioni e le linee guida fornite dalla Giunta comunale e dagli stessi cittadini. Una scelta mirata a garantire che il nuovo parco urbano sia davvero un luogo pensato per le esigenze di chi lo vivrà quotidianamente.

Le dichiarazioni del sindaco e la partecipazione dei cittadini

“Noi e la minoranza abbiamo la stessa idea – ha detto il Sindaco Cristiano Za Garibaldi – vogliamo che l’area resti pubblica e così sarà, visto che si tratta di un’area di incredibile pregio per Diano Marina e per questo verrà restituita alla città. Io la vedo come Parco Urbano soprattutto, con qualche parcheggio ovviamente.” Come sarà l’area nel dettaglio verrà deciso in futuro, se adibita anche ad attività sportiva come suggerito dal Sindaco o anche come anfiteatro musicale come invece suggerito dalla minoranza. Per ora si tratta di semplici dettagli, perché alla fine a decidere saranno anche i cittadini.

“Per quanto mi riguarda – ha concluso il Sindaco Cristiano Za Garibaldi – mi impegno ad accettare le proposte della minoranza e di tuti i cittadini che vorranno inviarle.” Tutti d’accordo, insomma per recuperare e valorizzare al meglio questa importante area strategica del Comune di Diano Marina ce rimarrà anche in futuro a dispizione della comunità.