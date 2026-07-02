Parte anche a Casale Monferrato la campagna informativa per limitare la diffusione di zanzare, iniziativa dedicata alla prevenzione e al contenimento della proliferazione degli insetti realizzata da IPLA – Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, attraverso la diffusione di materiali divulgativi chiari e diretti, realizzati con contenuti volti a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di adottare semplici accorgimenti quotidiani per contrastare la presenza di questi insetti.

I materiali informativi, che saranno divulgati attraverso i canali social della Città di Casale Monferrato, elencano azioni concrete che ognuno può intraprendere per prevenire il contatto con i fastidiosi insetti e consigli pratici per limitare la formazione di focolai larvali nelle aree private, dove l’azione dei singoli cittadini è determinante: dalla rimozione dell’acqua stagnante nei sottovasi, alle buone pratiche per la pulizia di grondaie e tombini, fino alla corretta gestione di fontane e giochi da giardino.

Piccoli gesti che, se attuati con costanza, possono produrre grandi risultati per la salute pubblica e la qualità della vita.

Gigliola Fracchia, Assessore all’Ambiente della Città di Casale Monferrato, afferma: “La lotta alle zanzare è efficace solo se agli interventi di monitoraggio e controllo si affiancano comportamenti corretti da parte di tutta la cittadinanza. Condividendo questa campagna vogliamo fornire informazioni semplici e utili affinché ciascuno possa contribuire a ridurre i ristagni d’acqua e gli altri fattori che favoriscono la proliferazione degli insetti. La prevenzione è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita negli spazi urbani e per tutelare la salute pubblica; per questo invitiamo tutti a seguire le indicazioni che verranno diffuse attraverso i canali istituzionali”.