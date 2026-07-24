Riparte all’insegna delle grandi emozioni la stagione estiva del Teatro Ariston di Sanremo. Nel mese di agosto, il celebre palcoscenico ligure ospiterà un ricco cartellone composto da otto appuntamenti trasversali, pensati per coinvolgere e appassionare pubblici di tutte le età: dalle famiglie ai bambini, fino agli amanti della musica d’autore, della danza e del teatro teatrale.

L’anteprima nazionale dedicata ai bambini

Ad inaugurare il mese di appuntamenti sarà un evento esclusivo in programma lunedì 3 agosto: l’anteprima nazionale di “Arriva Lucilla”. Il nuovo spettacolo della Fatina del Sole, amatissima dai più piccoli, segna a Sanremo il debutto assoluto del tour nazionale. Lo show si presenta come un vero e proprio musical interattivo, capace di unire musica e racconto per accompagnare i bambini in un viaggio tra fantasia e valori importanti come il coraggio e l’amicizia. Ad accompagnare Lucilla sul palco ci saranno Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste, immersi in una scenografia rinnovata e ricca di effetti speciali.

Il programma del mese: dalla danza ai grandi concerti

Il cartellone dell’Ariston proseguirà per tutto il mese offrendo generi e linguaggi differenti. Ecco i dettagli degli spettacoli in programma:

5 agosto – “Carmen”: Il Balletto di Milano porterà in scena uno dei balletti più amati, reinterpretando il capolavoro di Bizet con una coreografia intensa, dove seduzione e destino si fondono in un grande impatto visivo.

Il Balletto di Milano porterà in scena uno dei balletti più amati, reinterpretando il capolavoro di Bizet con una coreografia intensa, dove seduzione e destino si fondono in un grande impatto visivo. 7 agosto – “Francesco”: In occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, il giornalista Aldo Cazzullo e il cantautore Angelo Branduardi (con musiche eseguite dal vivo) restituiranno il volto umano e spirituale del Santo.

In occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, il giornalista Aldo Cazzullo e il cantautore Angelo Branduardi (con musiche eseguite dal vivo) restituiranno il volto umano e spirituale del Santo. 10 agosto – “Luca Bono – L’Illusionista”: Spazio alla magia moderna con uno dei talenti della nuova generazione, diretto artisticamente da Arturo Brachetti. Uno show che mescola grandi illusioni, tecnologia e narrazione.

Spazio alla magia moderna con uno dei talenti della nuova generazione, diretto artisticamente da Arturo Brachetti. Uno show che mescola grandi illusioni, tecnologia e narrazione. 12 agosto – “The World of Disney in Orchestra”: Un imponente concerto-spettacolo diretto dal Maestro Diego Basso, con oltre cento artisti sul palco tra orchestra e coro, pronti a far rivivere le indimenticabili colonne sonore dei classici Disney (da Biancaneve a Frozen).

Un imponente concerto-spettacolo diretto dal Maestro Diego Basso, con oltre cento artisti sul palco tra orchestra e coro, pronti a far rivivere le indimenticabili colonne sonore dei classici Disney (da Biancaneve a Frozen). 18 agosto – Enrico Nigiotti: Il cantautore livornese, già protagonista al Festival di Sanremo, farà tappa all’Ariston con il suo “Innamorati Summer Tour 2026”, alternando i suoi più grandi successi ai brani più recenti.

Il cantautore livornese, già protagonista al Festival di Sanremo, farà tappa all’Ariston con il suo “Innamorati Summer Tour 2026”, alternando i suoi più grandi successi ai brani più recenti. 20 agosto – “È intelligente ma non studia”: Marco Falaguasta proporrà una commedia brillante e attuale, affrontando con ironia il mondo della scuola e il complesso rapporto tra genitori e figli.

Marco Falaguasta proporrà una commedia brillante e attuale, affrontando con ironia il mondo della scuola e il complesso rapporto tra genitori e figli. 25 agosto – “La grande storia dei Pooh”: A chiudere il cartellone sarà l’emozionante viaggio musicale dei Palasport, l’unica tribute band ufficialmente riconosciuta dai Pooh, per celebrare oltre cinquant’anni di successi della storica formazione.

Informazioni e prevendite

I biglietti per assistere a tutti gli spettacoli del mese di agosto sono già disponibili per l’acquisto. È possibile rivolgersi direttamente alla biglietteria del Teatro Ariston contattando il numero 0184 506060, oppure procedere tramite il sito ufficiale della struttura all’indirizzo www.aristonsanremo.com.

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