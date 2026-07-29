Torna per la sua seconda edizione “Degustando con Diana”, l’appuntamento dedicato alla celebrazione dell’olio di oliva e delle eccellenze agroalimentari del Ponente Ligure. L’evento si terrà giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 18:00, nelle suggestive sale del Museo Civico Archeologico di Diano Marina. L’iniziativa offrirà un’esperienza unica capace di fondere cultura, storia e gusto, raccontando il territorio attraverso uno dei suoi simboli più rappresentativi: l’olivo.

I protagonisti e il percorso storico

L’iniziativa è promossa dal Museo Civico in collaborazione con l’Azienda Agricola Armato di Lucinasco e la delegazione ONAOO (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva) di Imperia. L’evento è inoltre organizzato in stretta sinergia con lo staff dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

Ad introdurre la serata sarà la Direttrice del Museo, la Dott.ssa Daniela Gandolfi. A seguire, la Dott.ssa Paola Luperto guiderà i presenti in un percorso affascinante legato alla costruzione dell’identità del Ponente Ligure attraverso l’olivo. Il focus partirà dalle origini mediterranee della pianta per arrivare alla trasformazione del paesaggio tramite la costruzione dei muretti a secco, ripercorrendo i commerci oleari storici e la definitiva affermazione della celebre cultivar Taggiasca.

La degustazione guidata con gli esperti

Il momento centrale dell’appuntamento sarà dedicato alla degustazione guidata degli oli liguri e di altri prodotti d’eccellenza del territorio regionale, per apprezzarne a pieno la ricchezza gastronomica. Per l’occasione interverranno esperti di grande rilievo:

Marcello Scoccia, presidente dell’ONAOO.

Roberto De Andreis, esperto di olive da tavola e oleicolo internazionale, figura riconosciuta dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) di Madrid.

La serata è pensata per appassionati, curiosi e amanti della cultura del gusto, offrendo l’imperdibile opportunità di approfondire la conoscenza dell’olio extravergine di qualità e imparare a riconoscerne le peculiarità sensoriali. L’evento permetterà inoltre di riscoprire il profondo legame tra il patrimonio storico-archeologico dianese e le tradizioni agricole locali.

Informazioni utili e orari del Museo

L’evento si terrà presso il Museo Civico del Lucus Bormani, situato all’interno del Palazzo del Parco in Corso Garibaldi 60, a Diano Marina. Per richiedere ulteriori informazioni o per effettuare prenotazioni è possibile contattare la struttura telefonando al numero +39 0183.497621.

Si ricordano inoltre i consueti orari di apertura al pubblico del museo civico:

Martedì: dalle 9:00 alle 14:00.

Mercoledì e venerdì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 21:00 alle 23:00.

Giovedì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Sabato: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.