Giovedì 30 luglio 2026, alle ore 17:30, gli spazi della Manica Lunga del Castello del Monferrato ospiteranno l’attesa cerimonia di premiazione del XXIV Concorso Enologico Internazionale Città del Vino e del VII Grappa Award. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino, celebrerà le cantine piemontesi che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti durante la competizione svoltasi lo scorso maggio.

Un concorso dal respiro internazionale

Le selezioni dei prodotti in gara si sono tenute nel mese di maggio a Pramaggiore – Blessaglia, in provincia di Venezia. Il concorso ha visto la partecipazione attiva di oltre 40 Commissari, scelti tra enologi, buyer, tecnici del settore e giornalisti specializzati. Oltre a rappresentare i differenti territori italiani, i membri della giuria provenivano da un’ampia rosa di nazioni:

Georgia, Corea del Sud, Croazia, Germania, Russia, Portogallo, Spagna.

Lussemburgo, Cuba, Francia, Polonia, Cile, Israele, Austria, Moldova, Grecia e Romania.

A presenziare alla consegna dei premi a Casale Monferrato saranno l’Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, e il Coordinatore delle Città del Vino del Piemonte, Stefano Vercelloni.

Il legame tra il vino e i territori

Il concorso si pone l’importante obiettivo di premiare congiuntamente le aziende produttrici e i rispettivi Comuni, rafforzando la promozione delle identità locali e sottolineando l’inscindibile legame tra il vino e il suo territorio di origine. L’iniziativa è stata organizzata con l’autorizzazione ufficiale del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e ha beneficiato del supporto scientifico garantito dall’OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino).

Alla competizione hanno potuto accedere esclusivamente i vini a denominazione certificata, nello specifico:

Vini a marchio Doc.

Vini a marchio Docg.

Vini a marchio Igp.

Le etichette in gara hanno concorso per l’assegnazione delle Gran Medaglie d’Oro, delle Medaglie d’Oro e delle Medaglie d’Argento. Oltre all’ambito enologico, la manifestazione ha dedicato un’attenzione particolare ai distillati con l’istituzione del VII Grappa Award, una sezione focalizzata sulla selezione delle migliori grappe prodotte a livello nazionale. Per tutte le aziende partecipanti, questi riconoscimenti rappresentano una fondamentale opportunità per certificare la qualità dei propri prodotti e per promuoverli efficacemente sui mercati.

Le parole dell’Assessore Rizzo

L’Assessore all’Agricoltura, Annalisa Rizzo, ha espresso grande soddisfazione per l’evento, dichiarando che accogliere nuovamente in città questa cerimonia di consegna “significa rinnovare un legame profondo con una delle espressioni più autentiche della nostra identità territoriale”.

“La viticoltura non rappresenta soltanto un comparto produttivo di assoluto valore, ma è il risultato di una cultura, di una tradizione e di un patrimonio di competenze che hanno contribuito a rendere il Monferrato un territorio conosciuto e apprezzato ben oltre i confini nazionali”, ha proseguito l’Assessore. Scegliere la storica location casalese per questo evento significa, inoltre, “offrire una cornice che interpreta al meglio il dialogo tra storia, cultura e tradizioni enogastronomiche, confermando il ruolo della città quale luogo di incontro, di promozione e di valorizzazione di un patrimonio che costituisce una delle più importanti ricchezze del nostro territorio”.