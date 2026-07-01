Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, le strade di Alessandria e Castellazzo Bormida si preparano ad accogliere pacificamente migliaia di motociclisti italiani e stranieri per l’81^ edizione del Motoraduno Internazionale “Madonnina dei Centauri”. L’evento, vera e propria istituzione mondiale del mototurismo, trasformerà i due centri piemontesi in autentiche “Cittadelle del Motociclismo”, unendo la devozione alla Patrona dei Centauri con festeggiamenti, musica e scoperta del territorio, celebrando al contempo un importante traguardo storico per gli organizzatori.

Un patrimonio per il territorio e gli 80 anni del Moto Club

Il raduno, nato nel 1946 dall’intuizione del farmacista Marco Re attorno al Santuario della B.V. della Creta, conferma anno dopo anno il suo indiscusso fascino. Un legame profondo sottolineato dal Vicesindaco con delega al Commercio e Marketing Territoriale, Giovanni Barosini, che definisce l’evento “un patrimonio che appartiene a tutta la nostra comunità e testimoniano la capacità di questo appuntamento di rinnovarsi, mantenendo intatto il suo fascino e la sua rilevanza”. Barosini evidenzia come la kermesse sia “uno straordinario strumento di crescita per il marketing territoriale”, poiché accogliere appassionati da ogni dove “significa promuovere l’immagine di Alessandria ben oltre i confini locali, valorizzandone le eccellenze, la capacità organizzativa e l’ospitalità, con ricadute positive sul commercio, sul turismo e sull’intero tessuto economico cittadino”.

L’edizione di quest’anno assume un valore speciale per i festeggiamenti degli 80 anni del Moto Club “Madonnina dei Centauri Internazionali”. A guidare il sodalizio è il nuovo presidente Claudio Patricola, affiancato per il triennio 2026-29 dal vicepresidente Roberto Tortello, dalla segretaria e tesoriera Nadia Del Signore e dai consiglieri Paolo Faletti, Guido Maimone, Christian Patricola, Doriano Pedrol e Gianni Zanleone. Il prestigioso ruolo di Presidente d’Onore per il 2026 è stato invece affidato a Edward Coffrini Dell’Orto, imprenditore lombardo nipote del fondatore della nota azienda brianzola.

Il programma di Alessandria e le gite nel Monferrato

Il cuore logistico delle iscrizioni sarà allestito ai giardini pubblici di viale della Repubblica ad Alessandria, operativo da venerdì 10 luglio alle ore 12:00. Sempre qui, venerdì alle 19:30, si terrà la consegna delle pergamene di benvenuto alle Delegazioni estere e l’inaugurazione di una targa celebrativa per gli 80 anni del Moto Club. Nelle serate di venerdì e sabato l’area offrirà ingresso libero con stand gastronomici ed espositori. In via Savona ci sarà ampio spazio per la musica: venerdì con DJ Luciano Tirelli e sabato con il live dei “Civil War Tribute”.

I motociclisti avranno inoltre l’opportunità di scoprire le bellezze locali attraverso tre percorsi organizzati nel fine settimana:

Venerdì 10 luglio (gratuita): gita con destinazione Olivola.

gita con destinazione Olivola. Sabato 11 luglio (a pagamento, con prenotazione obbligatoria): viaggio nell’Alto Monferrato. Il percorso prevede una prima sosta a Bosco Marengo, l’arrivo a Capriata d’Orba per un aperitivo e degustazione presso la “Cantina Produttori Insieme”, e si concluderà a Mantovana (frazione di Predosa) con un pranzo a cura della Pro Loco.

viaggio nell’Alto Monferrato. Il percorso prevede una prima sosta a Bosco Marengo, l’arrivo a Capriata d’Orba per un aperitivo e degustazione presso la “Cantina Produttori Insieme”, e si concluderà a Mantovana (frazione di Predosa) con un pranzo a cura della Pro Loco. Sabato 11 luglio (gratuita, riservata agli iscritti al raduno): sosta alla “Cantina di Maranzana” per degustazione di vini e destinazione finale a Fontanile, con visita guidata ai celebri murales curata dall’Associazione “Narratori del Territorio”.

La “Mezzanotte Bianca” e il clou a Castellazzo Bormida

A Castellazzo Bormida il clima di festa si respira già da domenica 5 luglio, grazie alla “Mostra di moto d’epoca” allestita al Santuario, arricchita poi da serate di musica e street food dal 9 all’11 luglio.

Sabato 11 luglio, a partire dalle 18:30, il piazzale del Santuario ospiterà l’accoglienza ufficiale. Durante la cerimonia verranno consegnati cesti di prodotti locali (offerti dalla Cia Alessandria-Asti) ai Presidenti delle delegazioni estere di Belgio, Francia, Spagna, Svizzera, San Marino e Principato di Monaco, e verranno assegnate le Damigelle d’Onore. A seguire, il Vescovo di Alessandria, S.E. Mons. Guido Gallese, officerà la funzione religiosa, che si concluderà con l’accensione della perenne Fiaccola Votiva.

Dalle ore 19:00 il centro del paese prenderà vita con la vivace “Mezzanotte Bianca”, che offrirà:

Espositori di arte, hobbystica e attrezzati punti ristoro.

L’esposizione di auto d’epoca in via San Gregorio Maria Grassi.

Spazi dedicati ai motori in piazza San Carlo (Bike Life, moto Ducati e BMW Motorrad) e una mostra fotografica sotto i portici in via XXV Aprile.

Intrattenimento in piazza Vittorio Emanuele con l’omaggio musicale “Le donne della notte dei tributi” e il “Laser Show” in piazza San Carlo.

La manifestazione vivrà il suo momento più iconico domenica 12 luglio. Il maestoso corteo motorizzato arriverà al Santuario di Castellazzo Bormida alle 9:45. Alle ore 10:00 Monsignor Gallese celebrerà la Santa Messa, animata dal Coro Diocesano diretto da Guido Astori con all’organo Luca Sturla. Terminata la liturgia e impartita la benedizione ai centauri, alle ore 11:00 l’imponente colonna partirà alla volta di Alessandria, per sfilare festosamente fino al palco delle Autorità in piazza Garibaldi, sigillando così un’altra indimenticabile edizione.