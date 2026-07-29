Si è tenuta ieri, martedì 28 luglio, una nuova seduta del Consiglio Comunale di Tortona. L’assemblea ha registrato importanti novità per l’assetto amministrativo cittadino, con l’ufficializzazione del nuovo capogruppo di Forza Italia, l’ingresso in Giunta del neo Assessore Pierpaolo Pareti e la conseguente riorganizzazione di alcune Commissioni Consiliari. Nel corso della serata è stata inoltre approvata la delibera per il rinnovo dell’affidamento in house del servizio di mensa scolastica alla società partecipata ASMT Tortona.

I cambiamenti in Giunta e in Consiglio

Nelle comunicazioni di apertura, il Presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo ha annunciato che il nuovo capogruppo di Forza Italia sarà la Consigliera Vittoria Colacino, affiancata dallo stesso Ferrari Cuniolo in veste di vicepresidente del gruppo.

A seguire, il Sindaco Federico Chiodi ha comunicato le variazioni all’interno dell’esecutivo: a seguito delle dimissioni dell’Assessore Luigi Bonetti, il primo cittadino ha nominato al suo posto Pierpaolo Pareti, assegnandogli le medesime deleghe. Questo passaggio ha reso necessario surrogare Pareti tra i banchi del Consiglio Comunale, dove ha fatto il suo ingresso Enrico Marina, risultato primo dei non eletti nella lista di Forza Italia.

La riorganizzazione delle Commissioni

Le modifiche alla composizione del Consiglio e le contemporanee dimissioni del Consigliere Pierpaolo Cortesi dalla Commissione Bilancio hanno richiesto di ridisegnare gli assetti di alcune Commissioni Consiliari. Al termine delle votazioni, avvenute a scrutinio segreto, sono stati eletti:

Enrico Marina : Commissioni Assistenza Sociale, Bilancio e Ambiente.

: Commissioni Assistenza Sociale, Bilancio e Ambiente. Vittoria Colacino : Commissione Sport.

: Commissione Sport. Pierpaolo Cortesi: Commissione Lavori Pubblici.

Servizio mensa scolastica confermato ad ASMT

Il dibattito si è poi concentrato sulla gestione delle mense scolastiche. L’Assessore Anna Sgheiz ha illustrato la delibera relativa alla congruità economica e allo schema di contratto per l’affidamento in house del servizio ad ASMT Tortona. Come spiegato dall’Assessore, la normativa permette l’affidamento diretto a una società partecipata dal Comune senza dover ricorrere a un bando di gara, a condizione che l’offerta economica venga giudicata congrua.

Il nuovo contratto avrà una durata quinquennale e prosegue il percorso tracciato dieci anni fa dall’allora Giunta Bardone, che scelse la medesima strada dell’affidamento in house. L’Assessore Sgheiz ha sottolineato come la proposta ricevuta garantisca non solo un allineamento con i prezzi di mercato, ma soprattutto una qualità del pasto di ottimo livello. Un dato, quest’ultimo, confermato ampiamente dagli indicatori di gradimento dell’utenza e dal comitato mense delle scuole.

La delibera è stata infine approvata con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dei Consiglieri del Partito Democratico (gli altri Consiglieri di opposizione risultavano assenti alla seduta).

La registrazione della seduta

Per seguire l’intero dibattito e ascoltare nel dettaglio i singoli interventi, è possibile visionare la registrazione integrale del Consiglio Comunale disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=-rr03ApkRbA