E’ uscita e d è disponibile su tutti gli stores online la nuova guida turistica interattiva di Diano Marina, un progetto editoriale innovativo che, per la prima volta, si presenta anche in una versione pensata per il pubblico internazionale in lingua inglese. Oltre a superare i classici volumi cartacei, l’opera offre ai lettori un’esperienza multimediale: tramite la scansione di codici QR con lo smartphone, è possibile accedere ad approfondimenti, video e spettacolari riprese dall’alto, pensate per esaltare le spiagge, il mare e tutte le peculiarità di questa bellissima città. Uno strumento moderno e destinato a durare nel tempo, ideato per promuovere Diano Marina sia in Italia che all’estero.

Un veicolo promozionale in due volumi

I due volumi, composti da oltre cento pagine ciascuno, raccontano la città sotto molteplici aspetti e si distinguono nettamente dalle pubblicazioni realizzate finora. A certificare l’importanza e il valore dell’opera, sulla prima pagina di entrambe le edizioni campeggia lo stemma del Comune. Questo format rende la guida un veicolo promozionale strategico, che l’Amministrazione potrà utilizzare attivamente in occasione di fiere, eventi e manifestazioni sia in Italia che all’estero.

Come sottolineato dall’autore, se le pagine di un sito internet possono scomparire, un libro resta per sempre: in questo caso, l’aggiunta dell’interattività digitale trasforma l’oggetto cartaceo in uno strumento sempre vivo e all’avanguardia.

L’assoluta novità dell’edizione in lingua inglese

La grande innovazione è rappresentata dall’edizione internazionale. È la prima volta che Diano Marina dispone di uno strumento promozionale in inglese così moderno e aggiornato. Non si tratta di una banale traduzione scolastica o letterale dell’edizione italiana: i testi sono stati rielaborati e tradotti nel parlato corrente, per risultare fluidi e naturali ai turisti stranieri. Inoltre, il volume in inglese si differenzia per il corredo fotografico, presentando immagini diverse rispetto a quello italiano, specialmente per quanto riguarda gli scatti a tutta pagina.

“Qui è tutta un’altra vita”: i contenuti e dove trovarla

Entrambi i volumi sono facilmente reperibili: possono essere acquistati online su Amazon e su tutti i principali store digitali, oppure richiesti su prenotazione in tutte le librerie italiane, comprese le sedi Mondadori e Feltrinelli.

All’interno, la guida cattura l’essenza della città, riassunta fin dalla sinossi con una dichiarazione emblematica di chi la visita: “Qui è tutta un’altra vita”. Il testo illustra un territorio dove la vacanza non è mai banale, caratterizzato da un clima mite (paragonato a quello del golfo di Napoli), dalla brezza marina estiva e dal sole presente tutto l’anno. Tra gli elementi valorizzati nei volumi troviamo:

Il mare pulito, che cambia continuamente colore ed è da vivere giorno dopo giorno.

Le spiagge accoglienti e particolarmente adatte alle famiglie.

La natura, la storia e i ricchi palazzi ottocenteschi.

La cultura locale, i prodotti tipici e le numerose manifestazioni.

L’offerta sportiva e outdoor, tra cui spicca la celebre pista ciclabile “Riviera dei Fiori” che, attraversando l’Incompiuta, collega il litorale fino a Sanremo e oltre.