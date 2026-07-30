Nel pomeriggio di ieri, a Casale Monferrato, i Carabinieri della locale Stazione e il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno notificato al titolare di un bar del centro cittadino un provvedimento di sospensione dell’attività per sette giorni. La misura, emanata dal Questore della Provincia di Alessandria su proposta del Comando Compagnia Carabinieri, si è resa necessaria a seguito di frequenti episodi di violenza registrati negli ultimi mesi all’interno e nelle immediate vicinanze del locale.

I precedenti: botte per gelosia e risse notturne

La decisione di chiudere temporaneamente l’esercizio commerciale scaturisce da una serie di controlli congiunti e da interventi mirati delle forze dell’ordine per sedare i disordini. Tra gli episodi più rilevanti che hanno portato al provvedimento, spiccano:

L’aggressione di metà marzo: In piena notte, un avventore ha sferrato un violento pugno al volto di un altro cliente. Il motivo del gesto è stato la semplice “colpa” della vittima di aver rivolto un saluto alla fidanzata dell’aggressore.

In piena notte, un avventore ha sferrato un violento pugno al volto di un altro cliente. Il motivo del gesto è stato la semplice “colpa” della vittima di aver rivolto un saluto alla fidanzata dell’aggressore. La rissa di fine giugno: A tarda notte, diverse pattuglie sono intervenute per sedare un violento scontro. Al termine dei tafferugli, un giovane (che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora) ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dai sanitari del 118 per ricevere le cure necessarie.

A tarda notte, diverse pattuglie sono intervenute per sedare un violento scontro. Al termine dei tafferugli, un giovane (che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora) ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dai sanitari del 118 per ricevere le cure necessarie. Il ritrovamento dell’arma: Proprio durante i controlli all’interno del locale seguiti alla rissa di fine giugno, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un coltello da cucina, estraneo alla dotazione del bar e abbandonato da qualcuno durante il caos generale.

Indagini in corso e tutela dei residenti

A seguito dei disordini di giugno, per il giovane rimasto ferito è scattata una denuncia in stato di libertà. Nel frattempo, le indagini delle forze dell’ordine non si fermano: l’attenta analisi dei filmati di videosorveglianza è tuttora in corso con l’obiettivo di identificare tutti gli altri partecipanti alla rissa, che si erano dati alla fuga prima dell’arrivo delle divise.

L’applicazione di questa severa misura di prevenzione si inserisce nel più ampio quadro dei costanti controlli del territorio e del tempestivo monitoraggio dei luoghi di aggregazione cittadini. L’obiettivo primario è prevenire il reiterarsi di simili situazioni di pericolo, garantendo in modo fermo la tutela della sicurezza, dell’incolumità pubblica e del diritto alla tranquillità dei residenti della zona.

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