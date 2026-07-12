Bordighera si prepara a vivere una settimana intensa, tra il 13 e il 19 luglio 2026, con un programma che spazia dall’intrattenimento per famiglie alla grande musica classica, fino alle presentazioni letterarie e al cinema all’aperto. Il calendario offrirà diverse opportunità di svago e approfondimento culturale, coinvolgendo luoghi iconici della città come i Giardini Lowe, l’Ex Chiesa Anglicana e il Lungomare Argentina.

Intrattenimento e mostre permanenti

Oltre agli eventi a calendario, la città propone appuntamenti fissi che accompagneranno i visitatori per tutta la stagione:

Bordilandia Park: Il parco divertimenti dedicato alle famiglie prosegue le sue attività ogni sera, fino al 12 settembre, dalle 20:45 alle 24:00 presso il Lungomare Argentina (Piazzale Mediterraneo). Un appuntamento speciale, lo spettacolo “Magie d’Oriente” con il fachiro Onireves, è previsto per mercoledì 14 luglio alle 20:45.

Il parco divertimenti dedicato alle famiglie prosegue le sue attività ogni sera, fino al 12 settembre, dalle 20:45 alle 24:00 presso il Lungomare Argentina (Piazzale Mediterraneo). Un appuntamento speciale, lo spettacolo “Magie d’Oriente” con il fachiro Onireves, è previsto per mercoledì 14 luglio alle 20:45. Winter Art: Presso l’ufficio I.A.T. è visitabile l’esposizione di gioielli d’arte realizzati in fibra di palma dall’artista Anna Vigliarolo. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, con un orario continuato il giovedì (dalle 09:00 alle 19:00).

Presso l’ufficio I.A.T. è visitabile l’esposizione di gioielli d’arte realizzati in fibra di palma dall’artista Anna Vigliarolo. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, con un orario continuato il giovedì (dalle 09:00 alle 19:00). Accademia d’Arte G. Balbo: La sede è aperta tutti i giorni per i visitatori dalle 21:00 alle 23:00.

Il weekend del 17-19 luglio: musica e cultura

Il fine settimana si apre venerdì 17 luglio alle ore 21:00 ai Giardini Lowe con l’inaugurazione della rassegna “Note d’Estate” e il concerto della Banda San Nicolò, intitolato “Se la Musica fosse Parola, se la Poesia fosse Nota”.

Sabato 18 luglio sarà una giornata particolarmente densa di appuntamenti:

Orchestra Note Libere Vivaldiana: Alle ore 21:30, l’Ex Chiesa Anglicana ospiterà il concerto dedicato ad Antonio Vivaldi (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.visitbordighera.it).

Alle ore 21:30, l’Ex Chiesa Anglicana ospiterà il concerto dedicato ad Antonio Vivaldi (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.visitbordighera.it). Mostra d’arte “Erika – Il segno prende forma”: Alle ore 21:00 è previsto il vernissage presso l’Accademia d’Arte G. Balbo; la mostra resterà poi aperta fino al 26 luglio.

Alle ore 21:00 è previsto il vernissage presso l’Accademia d’Arte G. Balbo; la mostra resterà poi aperta fino al 26 luglio. Festeggiamenti a Sasso: Dalle ore 19:00, la località di Sasso ospiterà una serata all’insegna della gastronomia e della danza.

Gli eventi di domenica 19 luglio

La rassegna si chiuderà domenica con due eventi serali:

Presentazione del libro “Strano, molto strano”: Incontro con l’autrice Cristina Rava, parte del Festival delle Ragazze, previsto per le ore 21:00 presso l’Ex Chiesa Anglicana.

Incontro con l’autrice Cristina Rava, parte del Festival delle Ragazze, previsto per le ore 21:00 presso l’Ex Chiesa Anglicana. Cinema in Giardino: Alle 21:20, i Giardini Lowe ospiteranno la proiezione del film “Romantiche”, con ingresso libero per tutti i partecipanti.