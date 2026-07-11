Nella notte del 5 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Bordighera hanno intercettato e sottoposto a fermo due cittadini stranieri sospettati di aver derubato un turista in Toscana. L’episodio ha avuto inizio il giorno precedente presso l’outlet “The Mall” di Reggello, in provincia di Firenze, dove alla vittima è stato strappato un costoso orologio di lusso. La fuga dei due presunti autori è finita al casello autostradale di Ventimiglia, a un passo dal confine francese, grazie a una vasta e tempestiva operazione di cooperazione tra le forze dell’ordine.

Il furto con strappo in Toscana e l’avvio delle indagini

Tutto è cominciato il 4 luglio, quando nel mirino dei malviventi è finito un turista tedesco, in vacanza e intento a fare shopping. I due malfattori lo avrebbero pedinato per poi, al momento propizio, strappargli letteralmente dal polso il prezioso orologio e dileguarsi a piedi, facendo temporaneamente perdere le proprie tracce.

A seguito della denuncia sporta dalla vittima, i Carabinieri locali hanno immediatamente avviato indagini serrate. Il lavoro investigativo ha permesso di individuare due informazioni rivelatesi poi fondamentali per le ricerche:

Il modello dell’autovettura in uso ai fuggitivi.

La targa del mezzo, risultata di immatricolazione francese.

L’inseguimento in autostrada e la trappola al casello

Ipotizzando che i fuggitivi si stessero dirigendo verso il confine per rientrare in territorio transalpino, i militari di Reggello hanno condiviso i dettagli con i colleghi della provincia di Imperia. Il Nucleo Operativo della Compagnia di Bordighera ha così predisposto uno specifico servizio di appostamento lungo l’autostrada A10, in attesa del transito del veicolo.

Contestualmente, è stato allertato il Centro di Cooperazione e Dogane di Polizia di Ventimiglia. All’altezza di Bordighera, l’auto ricercata è stata individuata e seguita fino al casello autostradale di Ventimiglia. Qui è scattata la trappola: la vettura è stata accerchiata e bloccata in totale sicurezza grazie a un efficace dispositivo che ha visto la collaborazione di:

Pattuglie dell’Arma di Bordighera e Ventimiglia.

Polizia di Stato (Posto di Frontiera), preallertata per fornire opportuno ausilio.

Il recupero della refurtiva e l’arresto

A bordo del veicolo viaggiavano due cittadini algerini di 26 e 28 anni, identificati dai militari e risultati essere pluripregiudicati con precedenti specifici. L’accurata perquisizione del mezzo ha dato esito positivo: ben nascosto all’interno dell’abitacolo, gli operatori hanno rinvenuto l’orologio di pregio sottratto al turista, che è stato prontamente posto sotto sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due uomini sono stati sottoposti a fermo di Polizia Giudiziaria poiché fortemente sospettati di ricettazione aggravata e, considerata la situazione, per il serio pericolo di fuga. Entrambi sono stati condotti in caserma e successivamente associati al carcere di Sanremo, dove si trovano attualmente detenuti.

Indagini ancora in corso

L’attività investigativa prosegue in stretta sinergia tra i Carabinieri di Bordighera e quelli di Reggello, in coordinamento con le rispettive Procure della Repubblica di Imperia e Firenze. Come precisato dalle forze dell’ordine a margine dell’operazione, per gli indagati vige la naturale presunzione di non colpevolezza fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva.