Prosegue la rassegna estiva “viaggiAMO con i LIBRI”, promossa dalla Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” di Tortona, con un nuovo appuntamento dedicato alla storia locale e alla divulgazione scientifica. Martedì 14 luglio 2026, alle ore 21.00, il cortiletto della biblioteca ospiterà l’autore Matteo Torre per la presentazione del suo libro “Tortona e la Scienza”. Una serata pensata per guidare i cittadini alla scoperta di figure e vicende che hanno contribuito a scrivere una pagina importante del nostro territorio.

Tre scienziati da non dimenticare

L’incontro, inserito nel calendario della VII edizione della kermesse letteraria tortonese, si concentrerà sul recupero della memoria storica cittadina. Come recita il sottotitolo dell’opera, il libro racchiude infatti le “Storie di tre scienziati che Tortona non può dimenticare”.

Ad accompagnare Matteo Torre durante la presentazione ci sarà Pietro Ruffini, che dialogherà con l’autore per sviscerare i temi del libro e coinvolgere il pubblico in questo affascinante viaggio tra libri, storia e cultura locale.

I dettagli dell’appuntamento

La manifestazione vanta il supporto di diverse realtà istituzionali, tra cui la Regione Piemonte, la Città di Tortona, il Sistema Bibliotecario Tortonese e il circuito “Città che legge”.

Di seguito tutte le informazioni utili per assistere alla presentazione:

Data e orario: Martedì 14 luglio 2026, alle ore 21.00.

Martedì 14 luglio 2026, alle ore 21.00. Location: Cortiletto della Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda”, situata in Via A. Mirabello, 1 a Tortona.

Cortiletto della Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda”, situata in Via A. Mirabello, 1 a Tortona. Costi: L’ingresso all’evento è libero.