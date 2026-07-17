A causa di un improvviso cedimento strutturale della sede stradale, che ha provocato uno sprofondamento in corrispondenza del canale della fognatura, si è resa necessaria la chiusura immediata al transito veicolare di Via Doria fino all’intersezione di via Maresca e Via Des Geneys.

L’area colpita dal cedimento si trova esattamente al centro della carreggiata, una posizione che rende impossibile qualsiasi tipo di transito in sicurezza prima del completo ripristino della tubazione e del manto stradale.

Sul posto è già intervenuto il personale tecnico di Rivieracqua per la messa in sicurezza dell’area e l’avvio immediato dei lavori di riparazione della condotta fognaria danneggiata.

I tratti interessati:

Con decorrenza immediata e sino alla messa in sicurezza del piano viabile

1) via Andrea Doria sino all’intersezione con via maresca

divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli inerenti il cantiere.

2) via Des Geneys

Divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli inerenti il cantiere.

3) Piazza De Amicis

All’intersezione con via Des Geneys, direzione obbligatoria a destra.

4) Via Agnesi

Viene istituito un senso unico di marcia con direzione consentita ponente-levante.

5) Via serrati

All’intersezione con via Agnesi/piazza Calvi direzione obbligatoria diritto o a sinistra.

6) Salita Peri

Viene istituito il doppio senso di circolazione.