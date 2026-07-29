Il tratto finale di via Pontida, compreso tra via Niccolò Machiavelli e Corso Alfonso Lamarmora, è stato chiuso alla circolazione stradale. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un avvallamento del manto stradale rilevato questa mattina; l’area interessata è stata prontamente delimitata e messa in sicurezza.

I percorsi alternativi per gli automobilisti

Per consentire il regolare deflusso del traffico ed evitare disagi alla circolazione, sono state fornite indicazioni precise per le deviazioni. Gli automobilisti possono usufruire dei seguenti percorsi alternativi:

Le auto che imboccano via Pontida provenendo da piazza della Libertà possono svoltare in via Tripoli, girare attorno a piazza Vittorio Veneto e imboccare via Marsala per immettersi poi in Corso Alfonso Lamarmora.

In alternativa, è possibile percorrere via Niccolò Machiavelli e procedere sino all’altezza di via Giovanni Plana, per poi immettersi in Corso Alfonso Lamarmora.