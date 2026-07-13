Loano. Venerdì 17 luglio piazza Italia a Loano ospiterà “Voglio tornare negli anni ’90”, il live show dedicato alla musica e all’atmosfera dell’ultimo decennio dello scorso millennio.
L’appuntamento, a ingresso gratuito, prenderà il via intorno alle 21.30 e promette uno spettacolo ricco di musica, animazione ed effetti scenografici.
Il format, premiato come evento numero uno in Italia ai Dance Music Awards 2025, porterà sul palco un’esperienza coinvolgente pensata per far rivivere le emozioni degli anni Novanta, un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare un’intera generazione.
Durante la serata non mancheranno coriandoli, stelle filanti, uno spettacolare snow show, bolle di sapone, geyser scenografici e tante sorprese, accompagnate da un’animazione capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Prevista anche la distribuzione di gadget esclusivi.
L’evento rappresenta un’occasione per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della nostalgia, sulle note dei più grandi successi degli anni ’90, trasformando il centro cittadino in una vera e propria pista da ballo a cielo aperto.
Per informazioni è possibile contattare il numero 347 7987798.