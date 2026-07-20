L’assessore regionale Marco Scajola ha preso parte ieri sera a San Bartolomeo al Mare alla serata conclusiva del Rovere d’Oro Night Live, l’evento che ha segnato il gran finale dell’omonimo concorso internazionale. Accolto dal sindaco Filippo Scola e dalla presidente dell’Associazione Rovere d’Oro, Vivi Arimondo, l’esponente della Giunta ha celebrato il successo della rassegna che ha visto trionfare il giovane pianista giapponese Kubota Sota.

Un palcoscenico per i talenti di tutto il mondo

L’edizione di quest’anno ha portato nel Ponente ligure giovani promesse della musica provenienti da ogni angolo del globo. La serata conclusiva ha visto esibirsi i cinque finalisti del concorso, prima della proclamazione del vincitore assoluto.

“Il Concorso internazionale Rovere d’Oro rappresenta un appuntamento di grande prestigio che, da anni, valorizza giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e contribuisce a promuovere il nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore regionale Marco Scajola, ribadendo poi il supporto dell’ente alla kermesse. “Manifestazioni di questo livello arricchiscono l’offerta culturale estiva della Liguria e confermano come la musica sia un linguaggio universale. Complimenti agli organizzatori che rendono possibile questo appuntamento, che Regione Liguria sostiene ogni anno, contribuendo a rafforzare il ruolo del nostro territorio come luogo di talento”.

Il plauso alla direzione artistica e il legame con “Orientamenti”

Un passaggio del discorso dell’assessore è stato dedicato alla direzione artistica, fondamentale per il successo della manifestazione.

“Un ringraziamento particolare e i miei complimenti vanno al direttore artistico, il maestro Christian Lavernier”, ha sottolineato Scajola, definendolo un “caro amico e musicista di straordinario valore”. Il ringraziamento è per “il grande lavoro svolto e per aver contribuito, con la sua esperienza e il suo prestigio internazionale, a far crescere ulteriormente una manifestazione che rappresenta un fiore all’occhiello per tutto il Ponente ligure”.

Scajola ha inoltre ricordato una recente collaborazione che ha visto protagonista proprio il direttore artistico: “Sono inoltre particolarmente felice di aver avuto il maestro Lavernier, nei mesi scorsi, tra gli ospiti del Festival di Orientamenti, il progetto di Regione Liguria finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dove ha incontrato tanti giovani trasmettendo loro il valore del talento, della passione e dell’impegno. Un messaggio importante che vogliamo trasmettere con Orientamenti per accompagnare le nuove generazioni nella scoperta delle proprie capacità e delle opportunità che possono avere per il loro futuro”.