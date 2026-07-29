La sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria ha aperto le sue porte ai giovani partecipanti del campo scuola estivo organizzato nell’ambito del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”. La speciale giornata formativa, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) – Nucleo Provinciale di Protezione Civile, ha permesso a un gruppo di ragazzi di età compresa tra i dieci e i quattordici anni di scoprire da vicino l’organizzazione dell’Arma, avvicinandosi ai valori fondamentali della cultura della legalità.

Lezioni di legalità e sicurezza

L’incontro formativo ha preso il via all’interno della sala convegni della caserma alessandrina. Qui, i militari della locale Compagnia e del Reparto Operativo hanno dialogato con i giovani ospiti, illustrando loro la complessa struttura dell’Arma e i suoi compiti istituzionali.

Il momento di confronto è stato l’occasione per affrontare tematiche cruciali per le nuove generazioni, tra cui:

La promozione della cultura della legalità.

Il contrasto attivo al fenomeno del bullismo.

L’impegno per la tutela ambientale.

L’importanza del controllo del territorio, fondamentale per garantire ogni giorno la sicurezza dei cittadini e degli stessi ragazzi.

L’esperienza pratica sui mezzi operativi

Dopo la teoria, la visita si è trasformata in un’esperienza sul campo che ha catturato l’entusiasmo dei giovani partecipanti. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di visionare e toccare con mano le strumentazioni tecniche in dotazione all’Arma, salendo direttamente a bordo delle iconiche moto e delle “Gazzelle”. L’esperienza si è arricchita con delle vere e proprie prove di comunicazione via radio, simulando i contatti tra le pattuglie sul territorio e la Centrale Operativa.

A conclusione della visita, per rafforzare il senso di cittadinanza attiva e dimostrare la vicinanza delle istituzioni ai più giovani, i Carabinieri hanno omaggiato i ragazzi con gadget e materiale promozionale dedicato.