I Carabinieri della provincia di Alessandria intensificano la lotta contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo. Attraverso una mirata giornata di formazione organizzata presso il Comando Provinciale in sinergia con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, l’Arma ha avviato una nuova fase operativa che porterà, nei prossimi mesi, a controlli capillari sul territorio per tutelare i lavoratori nei settori ritenuti maggiormente a rischio.

La formazione del personale e gli obiettivi dell’operazione

Il piano operativo ha preso il via con un incontro formativo tenutosi nella sala convegni del Comando Provinciale, rivolto al personale dell’organizzazione territoriale. Durante la sessione, sono state fornite agli operanti le direttive e gli strumenti tecnici necessari per condurre efficacemente le imminenti verifiche ispettive.

Questa iniziativa si inserisce all’interno di una più vasta campagna coordinata a livello nazionale dal Comando Generale dei Carabinieri, finalizzata a monitorare le condizioni occupazionali. L’obiettivo primario delle operazioni è:

Garantire il pieno rispetto della legalità.

Tutelare i diritti e la sicurezza dei lavoratori.

Verificare la regolarità formale e sostanziale dei contratti di lavoro.

Contrastare attivamente le forme di intermediazione illecita di manodopera.

I settori sotto la lente d’ingrandimento

Le attività di verifica proseguiranno seguendo una mappa articolata di interventi preventivamente concordata con le autorità competenti. Le ispezioni saranno condotte in modo capillare e si concentreranno principalmente su due ambiti:

Il settore agricolo.

Il settore turistico-alberghiero.

Per garantire la massima efficacia dei controlli, ogni Compagnia territoriale dell’Arma metterà in campo personale qualificato. Sarà inoltre garantita la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria, che opereranno in stretto affiancamento con il personale specializzato del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro.

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