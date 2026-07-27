A partire dal mese di settembre 2026, il Cimitero Urbano di Tortona sarà interessato dalle operazioni di disseppellimento dei defunti inumati all’interno del Campo Comune numero 3. L’intervento, affidato all’impresa di onoranze funebri Franzoia su incarico dell’Amministrazione Comunale, rientra nelle normali e cicliche attività di gestione e rotazione degli spazi di sepoltura a terra previste dalle vigenti normative.

L’appello ai familiari e i contatti utili

Per consentire a tutti i parenti di esercitare i propri diritti e ricevere un’adeguata informazione sulle procedure, il Comune invita gli aventi diritto, siano essi discendenti o eredi dei defunti interessati dall’intervento, a mettersi in contatto con gli uffici preposti.

Chiamando il numero telefonico 0131864219 (attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00), i familiari avranno la possibilità di:

Concordare la futura destinazione in vista del recupero dei resti mortali dei propri cari.

Ottenere tutti i chiarimenti necessari sulle tempistiche e le modalità di svolgimento delle operazioni.

Pianificare e concordare la propria presenza fisica al momento del disseppellimento, qualora lo si desideri.

Operazioni garantite e consultazione degli elenchi

L’Amministrazione Comunale precisa che, per garantire il regolare prosieguo dei lavori di manutenzione e svuotamento del cimitero, le operazioni verranno comunque eseguite regolarmente anche in caso di assenza dei familiari sul posto.

Per chiunque volesse verificare i nominativi coinvolti nel procedimento, l’avviso completo e il relativo elenco dei defunti interessati dal recupero dei resti mortali nel Campo 3 sono già liberamente consultabili sia fisicamente presso le bacheche del Cimitero Urbano, sia in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Tortona.