Dopo aver animato le feste medievali dei borghi toscani, gli Scavalcamontagne fanno il loro atteso ritorno in Piemonte per l’estate 2026. A partire da martedì 7 luglio, il celebre gruppo di artisti-camminatori inaugurerà un intenso ciclo di appuntamenti serali che toccherà prima i paesi dell’Astigiano, per poi fare tappa in provincia di Alessandria, tra l’Alto Monferrato e la pianura. Un viaggio itinerante all’insegna del teatro, della musica dal vivo e della mobilità sostenibile, che invita il pubblico a condividere non solo lo spettacolo, ma anche l’esperienza del cammino.

Tre spettacoli per un’estate di emozioni

La settima tournée della compagnia teatrale porta in scena un’ampia gamma di esibizioni che spaziano dalla prosa alla lirica. Il cartellone piemontese ruoterà attorno a tre principali produzioni, tutte previste per le ore 21.00:

“Ok, il pezzo è giusto” : un coinvolgente quiz musicale in cui è il pubblico a creare la scaletta, scegliendo tra brani rock, melodici, arie liriche e canzoni partenopee.

: un coinvolgente quiz musicale in cui è il pubblico a creare la scaletta, scegliendo tra brani rock, melodici, arie liriche e canzoni partenopee. “Non ti scordar… di che?” : la storia di quattro artisti centenari che, tra equivoci, scambi di persona e liti, ricordano le loro avventure sul palco, scivolando con leggerezza da un genere musicale all’altro, in un crescendo tra il surreale e il poetico.

: la storia di quattro artisti centenari che, tra equivoci, scambi di persona e liti, ricordano le loro avventure sul palco, scivolando con leggerezza da un genere musicale all’altro, in un crescendo tra il surreale e il poetico. “Alzati e cammina”: un viaggio attraverso le storie di pellegrini, emigranti ed esploratori nella Locanda dei Passi Ritrovati. La regia è firmata da Gianfranco Vergoni, nome di spicco del teatro musicale italiano.

Il calendario nell’Astigiano

Il tour prenderà il via con sei date consecutive nella provincia di Asti, arricchite in alcune occasioni da percorsi enogastronomici:

Martedì 7 luglio (Bubbio): “Ok, il pezzo è giusto” presso l’agriturismo Tre colline in Langa. Dalle 19.00 è prevista una merenda sinoira (con le specialità di Alemanni, Torelli, pasticceria Cresta e Paola Arpione).

“Ok, il pezzo è giusto” presso l’agriturismo Tre colline in Langa. Dalle 19.00 è prevista una merenda sinoira (con le specialità di Alemanni, Torelli, pasticceria Cresta e Paola Arpione). Mercoledì 8 luglio (Monastero Bormida): “Non ti scordar… di che?” nella corte del castello. Alle 19.30 degustazione a cura di Langa My Love.

“Non ti scordar… di che?” nella corte del castello. Alle 19.30 degustazione a cura di Langa My Love. Giovedì 9 luglio (Cessole): “Alzati e cammina” sul piazzale della Chiesa alta.

“Alzati e cammina” sul piazzale della Chiesa alta. Venerdì 10 luglio (Calosso): “Non ti scordar… di che?” nel salone Don Pierino Monticone, in piazza Sant’Alessandro.

“Non ti scordar… di che?” nel salone Don Pierino Monticone, in piazza Sant’Alessandro. Sabato 11 luglio (Roccaverano): “Alzati e cammina” nel parco del castello.

“Alzati e cammina” nel parco del castello. Domenica 12 luglio (Serole): “Ok, il pezzo è giusto” in via Roma.

Le tappe nell’Alessandrino

A metà mese gli artisti varcheranno i confini della provincia di Alessandria, riabbracciando il territorio dopo la parentesi di giugno sulla Strada Franca del Monferrato:

Martedì 14 luglio (Spigno): “Non ti scordar… di che?” sul sagrato della parrocchiale di Sant’Ambrogio.

“Non ti scordar… di che?” sul sagrato della parrocchiale di Sant’Ambrogio. Mercoledì 15 luglio (Montechiaro d’Acqui): “Ok, il pezzo è giusto” in piazza Cesare Battisti (parte alta del paese). Alle 19.30 degustazione a cura di Langa My Love.

“Ok, il pezzo è giusto” in piazza Cesare Battisti (parte alta del paese). Alle 19.30 degustazione a cura di Langa My Love. Giovedì 16 luglio (Terzo): “Non ti scordar… di che?” nell’arena comunale.

“Non ti scordar… di che?” nell’arena comunale. Venerdì 17 luglio (Felizzano): “Ok, il pezzo è giusto” nei Giardini Inverardi di via Paolo Ercole.

“Ok, il pezzo è giusto” nei Giardini Inverardi di via Paolo Ercole. Sabato 18 luglio (Orsara): “Alzati e cammina” sulla piazza della chiesa.

“Alzati e cammina” sulla piazza della chiesa. Domenica 19 luglio (Morbello): “Non ti scordar… di che?” a Villa Claudia.

Cast, filosofia green e le prossime mete

Sul palcoscenico il pubblico ritroverà i fondatori della compagnia, il soprano lirico e attrice Irene Geninatti Chiolero e l’attore e performer Danilo Ramon Giannini, affiancati dal volto storico Claudio Pinto Kovačević. Le novità di questa stagione sono rappresentate dalla performer Elisa Lombardi e dal pianista Leonardo Bares, che si alternerà all’accompagnamento con lo storico collaboratore Stefano Nozzoli.

Fedeli alla loro filosofia, gli Scavalcamontagne si sposteranno a piedi da un borgo all’altro e invitano i cittadini a unirsi alle loro marce mattutine (previo contatto WhatsApp al 338-5998484). L’ingresso a tutte le serate è gratuito, con la tradizionale formula dell’uscita “a cappello” per sostenere direttamente gli artisti. In caso di pioggia, ogni evento ha già una location alternativa al chiuso garantita.

Il viaggio del gruppo non si fermerà qui: nella seconda parte di luglio il tour raggiungerà il Cuneese e le Valli di Lanzo, per poi spingersi in agosto verso gli Ecomusei del Piemonte, la Val Chisone e affrontare la suggestiva impresa di esibirsi sulla vetta del Monviso, a 3.841 metri di altitudine.

Il progetto Scavalcamontagne 2026 è curato da Teatro della Caduta e Torino Open Lab, con il sostegno della madrina Rossella Manzone Medici del Vascello e la partnership di Regione Piemonte, Tracciaminima, Uncem, Federtrek e Manuel Cazzola.