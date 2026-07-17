Da sabato 18 a domenica 26 luglio 2026, San Sebastiano Curone si trasformerà nel cuore pulsante della creatività contemporanea con la terza edizione di INNOVART. Il festival multidisciplinare, organizzato dall’associazione Innovevent in collaborazione con l’Associazione Bambini Affetti da Paralisi Ostetrica APOS e il Comune di San Sebastiano Curone, propone un ricco programma diffuso a ingresso libero tra installazioni artistiche, botteghe artigiane, concerti e cinema indipendente, valorizzando l’intero territorio della Val Curone.

L’anteprima: INNOVART DJ Night

La manifestazione prenderà il via con un’anteprima interamente dedicata alla musica:

Quando: Sabato 18 luglio 2026, dalle ore 21:00 alle ore 02:00.

Sabato 18 luglio 2026, dalle ore 21:00 alle ore 02:00. Dove: Presso il Campo Sportivo di San Sebastiano Curone.

Presso il Campo Sportivo di San Sebastiano Curone. Protagonisti: Una serata a ingresso libero che vedrà alternarsi in consolle FILI DJ, DANY, il collettivo Disco Pastrami (rappresentato da Gumbelly), il collettivo WOT (rappresentato da Virgo) e Marco Cavagna.

Il festival entra nel vivo: installazioni e l’esperienza “OFF”

Il fine settimana centrale del festival inizierà venerdì 24 luglio 2026 con tre importanti appuntamenti focalizzati sull’arte visiva e sull’architettura:

“Anatomia di una luce” : Inaugurazione dell’installazione artistica realizzata da Anca Adina Bettega.

: Inaugurazione dell’installazione artistica realizzata da Anca Adina Bettega. “San Sebastiano Curone Memory Experience” : Uno speciale spettacolo itinerante audio-video guidato tra le vie del borgo, ideato e realizzato da acquasumARTE.

: Uno speciale spettacolo itinerante audio-video guidato tra le vie del borgo, ideato e realizzato da acquasumARTE. La presentazione del progetto “OFF”: Un percorso espositivo diffuso nel paese che mostra i padiglioni architettonici nati da un’esperienza di progettazione e autocostruzione in cui si incontrano giovani creativi, spazio pubblico e territorio. La presentazione prevederà momenti di racconto e confronto diretto con i partecipanti e i progettisti.

Artigianato, musica in piazza e il cinema indipendente

Le giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 completeranno il ricco programma del festival toccando diverse forme di espressione artistica:

L’area dell’artigianato : Il borgo si popolerà di espositori, botteghe, dimostrazioni e attività dal vivo. Sabato l’area sarà aperta con orario continuato dalle 15:00 alle 00:00, mentre domenica l’esposizione si svolgerà dalle 10:00 alle 23:00.

: Il borgo si popolerà di espositori, botteghe, dimostrazioni e attività dal vivo. Sabato l’area sarà aperta con orario continuato dalle 15:00 alle 00:00, mentre domenica l’esposizione si svolgerà dalle 10:00 alle 23:00. La serata musicale : Sabato 25 luglio, dalle ore 20:00 alle ore 00:00, Piazza Marconi ospiterà i concerti e le esibizioni di Frenkie, Sanativo, Sesto, Principe e Incubo.

: Sabato 25 luglio, dalle ore 20:00 alle ore 00:00, Piazza Marconi ospiterà i concerti e le esibizioni di Frenkie, Sanativo, Sesto, Principe e Incubo. INNOVART Film Festival: La giornata conclusiva di domenica 26 luglio sarà dedicata al cinema e alla produzione audiovisiva di cortometraggi. A partire dalle ore 20:30, in Piazza Solferino, verranno proiettate le opere selezionate in concorso per diverse categorie, tra cui regia, documentario, fotografia, montaggio, suono, color grading, videoclip musicale e sperimentazione effettuata attraverso l’intelligenza artificiale.

Una scommessa vinta per la cultura del territorio

L’iniziativa nasce per favorire l’incontro tra generazioni e comunità diverse, offrendo una vetrina d’eccellenza per la Val Curone. Il festival ha ottenuto il sostegno e il contributo di importanti realtà del territorio, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Il senso profondo di questa manifestazione è racchiuso nelle parole di Andrea Pedemonte Frascaroli, Presidente di Innovevent:

“INNOVART non vuole essere soltanto un insieme di eventi, ma un’esperienza capace di mettere in relazione persone, discipline e territorio. Crediamo che anche i piccoli centri possano diventare luoghi di produzione culturale, sperimentazione e partecipazione. Per questo lavoriamo affinché ogni edizione lasci qualcosa al paese e a chi vi prende parte”.