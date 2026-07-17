ONAV Alessandria premia la passione per il vino con una formula speciale dedicata ai soci e agli appassionati: il “Gran Premio Fedeltà”. Si tratta di un unico abbonamento che permette di partecipare a tre eventi esclusivi, vivendo un percorso di scoperta tra cultura, territorio e degustazione, beneficiando al contempo di uno sconto riservato a chi sceglie questa formula.
Un percorso in tre tappe tra storia, territorio e vitigni
Ogni appuntamento incluso nel pacchetto offrirà approfondimenti e assaggi guidati per ampliare le proprie conoscenze e condividere la passione per la viticoltura.
Gli eventi compresi nell’abbonamento sono:
- La provincia di Alessandria tra antichi casati e nobili vini: Venerdì 11 settembre, ore 21:00, Alessandria.
- Incontriamo i tre Lambruschi del Modenese!: Giovedì 24 settembre, ore 21:00, Pozzolo Formigaro.
- Masterclass la Barbera e il Monferrato, passato presente e futuro: Venerdì 20 novembre, ore 21:00, Alessandria.
Informazioni e contatti
Per aderire all’iniziativa e acquistare l’abbonamento speciale c’è tempo fino all’11 agosto.
Per maggiori dettagli sul pacchetto e sui singoli appuntamenti è possibile visitare la pagina internet di ONAV al link diretto:
[https://onav.it/eventi/9730-gran-premio-fedelt-onav-abbonamento-3-eventi](https://onav.it/eventi/9730-gran-premio-fedelt-onav-abbonamento-3-eventi).
Inoltre, la sezione di Alessandria guidata dal delegato Luca Gioanola è a disposizione per informazioni tramite i seguenti canali:
- E-mail: alessandria@onav.it
- Telefono / WhatsApp: +39 3499845062