Sabato 27 giugno 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, Piazza delle Erbe a Tortona farà da cornice a “Giralibro”, un’intera giornata dedicata allo scambio di libri scolastici usati. L’evento, organizzato dalla Libreria San Marziano con il patrocinio della Città di Tortona, nasce per offrire a studenti e famiglie un’opportunità utile e sostenibile per prepararsi al nuovo anno scolastico, scambiando i testi ormai inutilizzati con quelli necessari per i futuri studi.

Un’iniziativa fondata su tre valori cardine

L’obiettivo dell’appuntamento in piazza è quello di andare incontro alle esigenze pratiche delle famiglie del territorio, in un’ottica di risparmio circolare e rispetto per l’ambiente.

Come riportato sulla locandina ufficiale dell’evento, l’intera manifestazione si basa su tre parole chiave fondamentali che rappresentano i valori dell’iniziativa:

Condividere: per incentivare l’aiuto reciproco e lo scambio tra gli studenti.

per incentivare l’aiuto reciproco e lo scambio tra gli studenti. Leggere: per mantenere viva l’importanza dello studio e dei libri.

per mantenere viva l’importanza dello studio e dei libri. Crescere: per educare le nuove generazioni a una mentalità sostenibile e consapevole.

Organizzazione e contatti utili

“Giralibro” è un evento che coinvolge attivamente il tessuto cittadino e gode del sostegno di reti come Family inItalia e CCR del Piemonte.

La regia della giornata è affidata alla Libreria San Marziano, situata a pochi passi dal luogo dell’evento (in via Bandello, 13 – Piazza delle Erbe). Per chi desiderasse ricevere maggiori dettagli sull’iniziativa e sulle specifiche modalità di scambio dei volumi scolastici, l’organizzazione ha messo a disposizione i seguenti recapiti:

Telefono fisso: 0131.861125

0131.861125 Linea mobile: 3534863705

3534863705 Indirizzo e-mail: libreriasanmarziano@agapetortona.it