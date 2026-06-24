La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deliberato un importante contributo a sostegno del Centro Retina Medica SC Oculistica ASL AL dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. La decisione, approvata dal Consiglio di Amministrazione lunedì 22 giugno 2026, è destinata all’acquisto di una piattaforma diagnostica multimodale di ultima generazione. L’iniziativa, ufficializzata mercoledì mattina a Palatium Vetus, permetterà di rafforzare le attività di screening e cura delle patologie visive, portando significativi benefici all’assistenza sanitaria di tutta la provincia.

Eccellenza e innovazione tecnologica con il progetto F.A.R.E.

L’erogazione del fondo si inserisce nell’ambito del Grande Progetto Proprio F.A.R.E. (Fondazione Alessandria Riconosce l’Eccellenza). Il nuovo macchinario all’avanguardia è considerato uno strumento indispensabile per potenziare un’ampia gamma di attività mediche:

Prevenzione e screening.

Diagnosi precoce.

Monitoraggio continuo delle patologie retiniche.

A testimonianza di questo prezioso intervento a favore della comunità, sulla nuova strumentazione clinica verrà apposta un’apposita targa con la dicitura: “Dono della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria”.

L’impegno per la salute: le parole del Presidente Arrobbio

Il Presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio, ha sottolineato il valore strategico di questo sostegno per il territorio:

«La Fondazione sostiene con particolare interesse questa iniziativa nella consapevolezza che investire nell’innovazione tecnologica significhi offrire ai professionisti strumenti sempre più efficaci e garantire ai pazienti percorsi diagnostici ed assistenziali di elevata qualità. Questo progetto rappresenta un investimento concreto a favore dell’innovazione sanitaria e della tutela della salute, destinato a produrre benefici duraturi per il Centro Retina Medica ASL AL dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e per l’intera comunità provinciale».

Il Presidente ha inoltre colto l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento per la professionalità, la competenza e l’impegno quotidiano dimostrato dall’equipe ospedaliera, citando in particolare:

Il Dottor Andrea Colonna , primario della Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) di Oculistica.

, primario della Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) di Oculistica. Il Professor Mauro Fioretto , Primario Emerito.

, Primario Emerito. La Dottoressa Ilaria Scatassi e tutto lo staff medico e paramedico del reparto.

«L’auspicio – ha concluso Arrobbio – è che questa nuova tecnologia possa contribuire a raggiungere risultati sempre più importanti nella tutela della salute visiva».

La firma della convenzione a Palatium Vetus

L’annuncio ufficiale e la contestuale firma della convenzione tra Paolo Arrobbio e Francesco Marchitelli, Direttore Generale Asl AL, sono avvenuti mercoledì mattina.

La firma si è svolta a Palatium Vetus durante la cerimonia di consegna dei pannelli tattili multimediali destinati a sette comuni dell’Alessandrino. Quest’ultima iniziativa rientra nel progetto promosso congiuntamente da RP-Liguria Odv (associazione per la Retinite Pigmentosa e altre Malattie della Retina) e da Progetto in Vista Aps, realizzato grazie ai fondi del bando “Terre Belle”.