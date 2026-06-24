Il piccolo Comune di San Sebastiano Curone ha deciso di reagire concretamente al progressivo fenomeno dello spopolamento approvando due nuovi bandi. Le misure, già immediatamente operative, sono state pensate per attrarre famiglie, giovani coppie e lavoratori in smart working attraverso l’erogazione di contributi specifici per l’acquisto della prima casa nel centro storico e per le spese di affitto. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di invertire una tendenza demografica negativa che rischia di compromettere la sopravvivenza delle attività locali e delle scuole.

I due bandi: acquisti nel centro storico e aiuti per l’affitto

L’iniziativa del Comune si articola in due distinti provvedimenti, pensati per agevolare l’insediamento di nuovi cittadini e favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente. Nel dettaglio i bandi prevedono:

Un contributo destinato ai nuclei familiari che decidono di acquistare la loro prima casa all’interno del centro storico, riportando così un po’ di vita nelle vie del borgo.

Un sostegno per chi sceglie di trasferirsi in affitto nel Comune, che prevede la copertura di una quota del canone mensile di locazione per un periodo di tempo determinato.

Entrambi i provvedimenti si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche nazionali a favore delle aree montane, che introducono agevolazioni fiscali per chi acquista e ristruttura immobili, oltre a incentivi per i datori di lavoro che impiegano personale in smart working nei piccoli centri.

I servizi attivi nel cuore delle Terre del Giarolo

Situato nel cuore dell’Area Interna Terre del Giarolo, San Sebastiano Curone si distingue per essere uno dei pochi centri dell’Appennino capace di conservare un’ampia gamma di servizi essenziali, garantendo un’ottima qualità della vita ai residenti. Tra le infrastrutture e le attività attualmente presenti nel paese figurano:

Polo scolastico completo (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria).

Presidio sanitario con servizio di guardia medica e farmacia.

Negozi di alimentari, edicola e svariate attività artigianali.

Sportello bancario, ufficio postale e distributore di carburante.

Rete con connessione in fibra ottica, essenziale per il lavoro da remoto.

Si tratta di una ricca dotazione territoriale che, tuttavia, ha estremo bisogno dell’apporto di nuovi residenti per continuare a essere mantenuta e resa sostenibile nel tempo.