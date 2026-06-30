Nella giornata di lunedì 29 giugno u.s., il Prefetto di Imperia Antonio Giaccari, ha fatto visita al personale della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia.

Ad accogliere il Prefetto e i Dirigenti, oltre al Vice Questore Martino Giorgio Santacroce Dirigente del reparto, uno schieramento di Agenti della Polizia di Stato che ha reso gli onori, in un momento di formale saluto istituzionale e di vicinanza al personale impegnato quotidianamente nei servizi di controllo e sicurezza lungo la frontiera.

Nel corso della visita, il Prefetto ha incontrato il personale delle diverse articolazioni operative del reparto, conoscendone direttamente le attività. Ha inoltre visitato la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, che assicura la vigilanza della caserma e il coordinamento delle pattuglie impiegate sul territorio di competenza, con particolare riferimento ai valichi di San Luigi, San Ludovico, Olivetta e Fanghetto, nonché al valico autostradale, a quello ferroviario e al posto di frontiera esterna presso il porto extra Schengen, presidio strategico per il controllo dei flussi e della sicurezza del territorio.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche il Capo di Gabinetto Federica Bellofatto e la Dirigente di Ordine Pubblico e Sicurezza Anna De Paola, è stato illustrato, anche attraverso la proiezione di un video dedicato, il complesso quadro delle attività svolte dalla Polizia di Frontiera, che spaziano dai servizi di vigilanza e controllo del territorio alla gestione dei fenomeni migratori, fino alle attività di polizia giudiziaria e di contrasto all’immigrazione clandestina, con particolare riferimento le operazioni “Sciarun”, “Pantografo” e “Sicomoro”, nonché le attività della squadra mista italo-francese.

Il Prefetto ha altresì salutato gli operatori presenti e incontrato gli agenti che si sono distinti in significative attività di servizio, tra cui importanti operazioni culminate nell’arresto del cittadino turco ritenuto vicino ad ambienti terroristici del PKK e quelli che hanno portato a termine il sequestro di circa 230 chilogrammi di cocaina, il più ingente mai effettuato in provincia di Imperia, nonché la squadra che ha eseguito i recenti arresti di passeur nell’ambito della coopera-zione internazionale con la Francia.

Nell’occasione il Prefetto ha espresso il più vivo apprezzamento per l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, sottolineando il valore del loro operato a tutela della sicurezza della collettività