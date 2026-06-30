Torna l’atteso appuntamento culturale con il festival “Due parole in riva al mare”, giunto quest’anno alla sua XV edizione. La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Due Parole in Riva al Mare di San Lorenzo al Mare in collaborazione con il Comune di Diano Marina, animerà il periodo estivo con un ricco calendario di sette appuntamenti, tra incontri sul Molo delle Tartarughe e suggestivi trekking letterari nell’entroterra.
Il calendario degli incontri
La manifestazione propone un cartellone variegato che vede protagonisti autori, personaggi dello spettacolo e artisti. Ecco gli appuntamenti in programma:
- 01 luglio 2026: Catena Fiorello Galeano
- 15 luglio 2026: Andrea Boscherini (trekking letterario)
- 18 luglio 2026: Paolo Ruffini
- 22 luglio 2026: Safiria Leccese
- 29 luglio 2026: Ameya Gabriella Canovi
- 05 agosto 2026: “Ama, Prega, Xanax – Ho un certo mal di te”, spettacolo teatrale di e con Enrica Tesio e Andrea Mirò
- 27 agosto 2026: Veronica Ruggeri
Luoghi della cultura
Il festival conferma la sua vocazione territoriale, valorizzando sia il litorale che l’entroterra dianese. La maggior parte degli eventi, ben sei su sette, si terrà presso l’area manifestazioni del Molo delle Tartarughe, confermando la centralità dello spazio pubblico cittadino per le iniziative culturali estive. A completare l’offerta, l’appuntamento del 15 luglio porterà il pubblico alla scoperta del territorio attraverso il trekking letterario.