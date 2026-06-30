Attimi di paura lungo l’autostrada A26 per un incidente stradale che ha coinvolto un’unica vettura. A bordo del mezzo viaggiavano una donna e i suoi due figli, di cui uno di pochi mesi. A seguito dell’accaduto, è stato necessario l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118 per prestare le prime cure ai passeggeri, che sono stati successivamente trasportati presso le strutture ospedaliere di Alessandria per tutti gli accertamenti e le medicazioni del caso.

La dinamica e i soccorsi

Il sinistro si è verificato lungo le corsie dell’autostrada A26. Stando alle prime informazioni diramate, l’evento non ha coinvolto altri mezzi in transito: si è trattato infatti di un incidente che ha visto protagonista una sola automobile. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente e il personale del 118, giunto sul posto, ha provveduto a valutare la situazione clinica degli occupanti per poi organizzare il loro immediato trasferimento verso gli ospedali cittadini.

Il trasferimento e le condizioni dei feriti

Le condizioni dei passeggeri, pur richiedendo la necessaria attenzione medica a seguito dell’impatto, non risultano fortunatamente critiche. Il personale sanitario ha infatti disposto per tutti i coinvolti un ricovero in codice giallo, indice di traumi di media gravità. Per garantire la migliore assistenza possibile, la centrale operativa ha smistato i pazienti in base alle specifiche esigenze sanitarie e all’età:

La madre è stata trasportata presso l’Ospedale Civile di Alessandria per ricevere le cure e gli accertamenti adeguati.

è stata trasportata presso l’Ospedale Civile di Alessandria per ricevere le cure e gli accertamenti adeguati. Il figlio di 11 anni e il fratellino di soli 8 mesi sono stati invece presi in carico dai pediatri e trasferiti all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”, struttura di riferimento per le emergenze dedicate ai più piccoli.