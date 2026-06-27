I Carabinieri della Stazione di Tortona hanno arrestato un minorenne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori conviventi. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato a seguito di una drammatica richiesta d’aiuto pervenuta al 112 da parte degli stessi coniugi: il figlio, in preda a uno scatto d’ira nel corso dell’ennesima lite, li aveva colpiti con ripetuti pugni, sferrando inoltre calci contro porte e suppellettili.

Il coraggio di denunciare nella “Stanza tutta per sé”

Una volta giunti in caserma, i coniugi sono stati accolti all’interno della “Stanza tutta per sé” della locale Compagnia. In questo ambiente protetto, hanno trovato la forza di raccontare di essere da tempo vittime di reiterati episodi di violenza da parte del figlio, consistenti in:

continue minacce;

aggressioni fisiche in diverse circostanze.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile che ha coordinato le attività, il minore è stato successivamente accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Torino. Essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, per il giovane vige attualmente la presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva, come formalmente ribadito in sede di nulla osta alla diffusione della notizia da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

L’empatia dei militari e l’appello alla cittadinanza

Ancora una volta, oltre al rigoroso rispetto delle procedure previste dal “Codice rosso”, si è rivelato fondamentale il rapporto di empatia che i Carabinieri hanno cercato di instaurare con le vittime. I militari hanno rassicurato i coniugi sulla correttezza della scelta di denunciare, passaggio fondamentale affinché il loro dramma potesse uscire dall’ombra ed essere preso in carico dalle autorità e dagli enti preposti.

Cogliendo l’occasione di questo intervento, i Carabinieri della Compagnia di Tortona rinnovano il messaggio della campagna informativa da tempo promossa sul territorio: «CHIEDI AIUTO: POSSIAMO AIUTARTI!». L’invito rivolto a tutta la cittadinanza è di segnalare sempre le situazioni di criticità contattando il NUE 112 o recandosi presso le Stazioni dell’Arma.