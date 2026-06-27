L’incredibile storia del tortonese Paolo Puccini, che a 65 anni ha lasciato tutto per intraprendere un viaggio in quadriciclo di due anni verso Singapore, ha conquistato l’attenzione del pubblico superando le 26 mila letture. L’articolo, pubblicato lo scorso 14 giugno, si è posizionato all’undicesimo posto nella classifica dei pezzi più letti di sempre nella storia di “Oggi Cronaca”, testata nata il 21 settembre 2010. Un traguardo straordinario che ribadisce la forte attrattiva esercitata dalle grandi storie di libertà, coraggio e intraprendenza personale.

Il successo dell’impresa di Paolo Puccini

Pubblicato con il titolo “Oltre 20 mila km. di libertà: a 65 anni lascia tutto e parte in quadriciclo da Tortona verso Singapore”, il pezzo ha rapidamente totalizzato 26.077 visualizzazioni. Questo dato non solo certifica l’affetto e la curiosità dei lettori verso l’avventura dell’intraprendente sessantacinquenne, ma sottolinea anche la capacità del giornale di intercettare narrazioni capaci di emozionare e ispirare.

La classifica degli articoli più letti di sempre (al 27 giugno 2026)

A testimonianza dell’interesse suscitato in questi anni di attività editoriale, riportiamo di seguito la classifica ufficiale delle notizie più seguite dalla fondazione del giornale ad oggi. Nel pieno rispetto della nostra linea editoriale

Esami di maturità della figlia, un tortonese chiede se i docenti hanno capacità didattica e competenza (133.124 letture)

Pilota Tortonese affitta un aereo per vedere il Terzo Valico dall’alto e scopre che… (97.811 letture)

Tortona, costruisce una piscina nel giardino della sua villa senza rispettare tutte le norme e riceve una sanzione (64.670 letture)

Chiedono il “pizzo” nel parcheggio dell’ospedale di Alessandria, ma al rifiuto di una donna la aggrediscono e lei viene colta da infarto (54.512 letture)

Fuori strada con l’auto a Castellar Guidobono, muore un giovane tortonese di 28 anni (35.005 letture)

Si chiamava Roberto Forlino e aveva 41 anni l’uomo deceduto a Pontecurone. Gestiva un distributore a Tortona (33.118 letture)

Dramma nel Tortonese: si stacca la ringhiera del balcone e la ragazza che era appoggiata cade e muore (32.948 letture)

Dramma per questa famiglia al parco dello Scrivia di Tortona col bimbo salvato grazie a una coppia e al 118 (29.606 letture)

Giovane 30enne tortonese, titolare di un’azienda di comunicazione, muore per una grave malattia (26.397 letture)

Il paradosso a Tortona: la cinese chiude il negozio perché pensa che gli italiani possano infettarla! (26.305 letture)

Oltre 20 mila km. di libertà: a 65 anni lascia tutto e parte in quadriciclo da Tortona verso Singapore (26.077 letture)

All’ospedale di Tortona il nuovo primario di Ortopedia usa una tecnologia innovativa basata sui sensori (24.662 letture)

Il Tortonese Edoardo Riva De Onestis di 20 anni muore per incidente stradale nell’auto incendiata (23.928 letture)

L’ospedale semivuoto di Tortona è una vergogna, in un altro Stato probabilmente avrebbero già aperto un’inchiesta, ma qui, purtroppo….. (23.920 letture)

A Diano Marina apre Dianoland, un nuovo Parco Divertimenti per grandi e piccini (23.789 letture)

Positivo al Coronavirus è morto Nello Carta, dipendente all’Iper di Tortona dopo settimane di agonia (23.078 letture)

I carabinieri di Alessandria scoprono che un Centro benessere cinese era in realtà una Casa di prostitute (22.680 letture)

Tortona, si ribalta col camion e muore incastrato fra le lamiere. Inutili i soccorsi (22.595 letture)

Appello di un medico di Tortona: “State a casa, non obbligateci a scegliere quali vite salvare” (22.501 letture)

Tragedia sfiorata a Tortona per un camionista colto da malore mentre guida un Tir sulla statale (22.388 letture)

Paura a Tortona per un bambino di un anno chiuso dentro un’auto e salvato grazie ai pompieri (22.316 letture)

In corso Don Orione a Tortona una donna non riesce a prendere l’auto perché assediata da questi cinghiali (21.825 letture)

Esonda il Tanaro ad Alessandria, case e aziende allagate, 30 persone intrappolate, centinaia di animali nell’acqua (21.237 letture)

Ecco i rapinatori di Rivalta Scrivia: alcuni di loro hanno picchiato il tabaccaio e sua moglie (21.073 letture)

Tortonese di 36 anni in bicicletta investito alle porte della città muore sul colpo (20.241 letture)

Incredibile salvataggio dei Vigili del Fuoco di Tortona che scavano con le mani per oltre due ore per impedire la morte di un cane (20.207 letture)

L’ultimo messaggio di Lorenzo, il giovane di Tortona morto ieri per un incidente stradale (19.759 letture)

A Tortona preso un camionista con patente scaduta che altera il cronotachigrafo, multato pesantemente (19.554 letture)

Con un incredibile intervento, il capo dei pompieri di Tortona evita una tragedia a Sale (19.252 letture)

Da ieri a Diano San Pietro c’è un parco giochi innovativo, con una struttura presentata per la prima volta in Italia/Le immagini (19.251 letture)

Immigrati stranieri toccano il sedere ad una giovane italiana in via Emilia che si mette ad urlare (19.060 letture)

Alla periferia di Tortona situazione pericolosa come a Genova? L’assessore rassicura ma le immagini fanno paura (18.984 letture)

Tortona invasa dalle TV nazionali, e domani arriva “Porta a Porta”. TG2 racconta la storia di Cristina Ratto (18.855 letture)

Decide di farla finita e sceglie un modo straziante: gettandosi sotto un treno fra Tortona e Pontecurone (18.562 letture)

Olive in provincia di Imperia la metà del raccolto andato a puttane per via del maltempo (18.556 letture)

E’ deceduta a Castelnuovo Scrivia Daniela Gavio, 64 anni, manager e vice presidente dell’Autostrada dei Fiori (18.127 letture)

Catena di incidenti sulla tangenziale di Alessandria perché nessuno ha messo il sale per palleggio di competenze (18.123 letture)

Simona, 49 anni, tortonese, esce di casa e poco dopo muore per infarto in corso Leoniero (17.818 letture)

A Tortona, in questo piazzale, aggrediscono una pensionata e le strappano la borsetta ma lei reagisce e le ladre scappano (17.594 letture)

Informativa Privacy e Cookie Policy (17.541 letture)

Un noto locale di Tortona ha somministrato alcolici ad una minorenne, chiuso per tre mesi dal Comune (17.423 letture)

La storia di un’infermiera di Tortona, della sorella e del papà che muore: “Siamo ammalate ma non ci fanno il tampone. Chiamo ma nulla!” (17.287 letture)

Perché un imprenditore straricco come Guido Ghisolfi, si suicida? Depressione dovuta a…… (17.084 letture)

Quarantenne si è impiccato ieri ad Alessandria, ma l’unico giornale a scriverlo siamo noi….. (16.878 letture)

Intervento della Guardie zoofile e della Polizia Municipale alla stazione di Tortona (16.801 letture)

Lutto a Tortona, è morta la cantante Cyndi Go, gestiva il Bar Lafus davanti al Liceo e il Bugigattolo in via Fracchia (16.655 letture)

Hanno depotenziato il Pronto Soccorso di Tortona e Acqui e adesso a Novi è il caos. Un avvocato scrive al Prefetto (16.595 letture)

Coronavirus: «Se la popolazione non capisce che deve stare a casa, la situazione diventerà catastrofica» (16.508 letture)

Tortona perde anche Vito Beneventi, 54 anni, rappresentante di Commercio e Presidente di Usarci Alessandria. Tanti messaggi di cordoglio (16.415 letture)

A Tortona ha aperto Tangerine, negozio unico in fatto di prodotti. Le foto dell’inaugurazione (16.142 letture)

Non chiamatela più “Incompiuta”: Diano Marina investe fondi per blindare la nuova Ciclovia di Capo Berta (15.945 letture)