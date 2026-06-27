Un acceso alterco scoppiato all’esterno di un esercizio pubblico a Predosa ha richiesto il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Capriata d’Orba. Una discussione, nata a causa dei continui passaggi di una bici elettrica sul marciapiede, rischiava di degenerare in aggressione fisica quando il ciclista si è ripresentato armato di un martello, venendo provvidenzialmente bloccato e denunciato dai militari.

Le origini della contesa

All’origine della violenta lite verbale vi è stato il comportamento reiterato del conducente di una bicicletta elettrica. Nel tentativo di evitare i pericoli della strada ordinaria, l’uomo era solito transitare sul marciapiede adiacente al dehors del bar, un locale frequentato soprattutto da anziani della zona. Questa abitudine, tuttavia, finiva per:

Disturbare la quiete pubblica degli avventori.

Ostacolare il lavoro del personale sotto la pergola dell’esercizio.

L’escalation e l’arrivo dei militari

L’ennesimo passaggio del mezzo ha inevitabilmente scatenato la reazione dei presenti, originando una discussione che ha finito per coinvolgere anche i gestori dell’attività. A seguito di uno scambio di pesanti minacce, la situazione è rapidamente precipitata:

L’uomo si è temporaneamente allontanato dal locale.

Poco dopo ha fatto ritorno sul posto armato di un martello, con il chiaro intento di rivalersi per le accuse ricevute.

Fortunatamente, una pattuglia dei Carabinieri, allertata dai testimoni, è giunta sul posto prima che l’arnese potesse essere utilizzato come arma, sedando la lite ed evitando conseguenze ben più gravi. L’uomo è stato prontamente bloccato e disarmato. Condotto in caserma, è stato infine denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.