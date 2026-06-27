Un acceso alterco scoppiato all’esterno di un esercizio pubblico a Predosa ha richiesto il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Capriata d’Orba. Una discussione, nata a causa dei continui passaggi di una bici elettrica sul marciapiede, rischiava di degenerare in aggressione fisica quando il ciclista si è ripresentato armato di un martello, venendo provvidenzialmente bloccato e denunciato dai militari.
Le origini della contesa
All’origine della violenta lite verbale vi è stato il comportamento reiterato del conducente di una bicicletta elettrica. Nel tentativo di evitare i pericoli della strada ordinaria, l’uomo era solito transitare sul marciapiede adiacente al dehors del bar, un locale frequentato soprattutto da anziani della zona. Questa abitudine, tuttavia, finiva per:
- Disturbare la quiete pubblica degli avventori.
- Ostacolare il lavoro del personale sotto la pergola dell’esercizio.
L’escalation e l’arrivo dei militari
L’ennesimo passaggio del mezzo ha inevitabilmente scatenato la reazione dei presenti, originando una discussione che ha finito per coinvolgere anche i gestori dell’attività. A seguito di uno scambio di pesanti minacce, la situazione è rapidamente precipitata:
- L’uomo si è temporaneamente allontanato dal locale.
- Poco dopo ha fatto ritorno sul posto armato di un martello, con il chiaro intento di rivalersi per le accuse ricevute.
Fortunatamente, una pattuglia dei Carabinieri, allertata dai testimoni, è giunta sul posto prima che l’arnese potesse essere utilizzato come arma, sedando la lite ed evitando conseguenze ben più gravi. L’uomo è stato prontamente bloccato e disarmato. Condotto in caserma, è stato infine denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.