Entra nel vivo l’estate del Monferr’Autore Festival, la rassegna diffusa di musica e cultura, diretta da Enrico Deregibus, che anima la provincia di Alessandria tra concerti, incontri e spettacoli. Con la direzione organizzativa di AccademiaMonferrato, la kermesse piemontese si prepara a ospitare nei prossimi giorni Violante Placido, un omaggio a Enzo Jannacci e la Banda Osiris, offrendo al pubblico una serie di appuntamenti gratuiti che intrecciano canzone d’autore, rock, folk, teatro, cinema, umorismo e letteratura.

I protagonisti delle prossime serate

Il cartellone della manifestazione propone un tris di eventi di grande richiamo a cavallo tra fine giugno e inizio luglio:

Giovedì 25 giugno (ore 21.00) a Rivarone: In Piazza del vecchio asilo (via Contrada grande 27), l’attrice e cantautrice Violante Placido si racconterà a Enrico Deregibus, proponendo brani propri e di altri autori. Al suo fianco, in veste di guest star, ci sarà la leggendaria violinista statunitense Scarlet Rivera, nota per le sue collaborazioni al fianco di Bob Dylan. L’entrata è libera.

In Piazza del vecchio asilo (via Contrada grande 27), l’attrice e cantautrice Violante Placido si racconterà a Enrico Deregibus, proponendo brani propri e di altri autori. Al suo fianco, in veste di guest star, ci sarà la leggendaria violinista statunitense Scarlet Rivera, nota per le sue collaborazioni al fianco di Bob Dylan. L’entrata è libera. Sabato 27 giugno (ore 21.00) a Castelletto Monferrato: In piazza Vittorio Veneto andrà in scena un omaggio a Enzo Jannacci, sostenuto dalla Fondazione Cassa Risparmio Alessandria. Una produzione originale di AccademiaMonferrato ripercorrerà i primi anni artistici del cantautore milanese con un ensemble formato da Alfredo Borroni (voce), Gianni Robotti (sax alto, clarinetto e cori), Mirko Bracale (chitarra, basso e cori), Luca Naclerio (pianoforte e cori) e Upali Gunasekera (batteria). L’ingresso è gratuito.

In piazza Vittorio Veneto andrà in scena un omaggio a Enzo Jannacci, sostenuto dalla Fondazione Cassa Risparmio Alessandria. Una produzione originale di AccademiaMonferrato ripercorrerà i primi anni artistici del cantautore milanese con un ensemble formato da Alfredo Borroni (voce), Gianni Robotti (sax alto, clarinetto e cori), Mirko Bracale (chitarra, basso e cori), Luca Naclerio (pianoforte e cori) e Upali Gunasekera (batteria). L’ingresso è gratuito. Giovedì 2 luglio (ore 21.00) a Balzola: Nell’anfiteatro dei Giardini pubblici di via Roma, la Banda Osiris presenterà lo spettacolo “Le dolenti note”. L’ensemble, considerato la massima espressione in Italia della comicità applicata alla musica, fonderà teatro, satira, mimo e abilità strumentali in uno stile dissacrante, tra gag e continue invenzioni spettacolari. L’entrata è gratuita.

Il Monferrato Music Contest e gli appuntamenti di luglio

Parallelamente ai grandi ospiti, il festival guarda ai talenti emergenti. Il 1° luglio 2026 scadrà infatti il bando per partecipare al Monferrato Music Contest, concorso a iscrizione gratuita riservato a solisti e gruppi della provincia di Alessandria, under 35 e autori delle proprie canzoni. La finale si disputerà a settembre presso il Country Sport Village di Mirabello Monferrato, organizzatore dell’iniziativa in sinergia con RadioGold. Il regolamento e la scheda di iscrizione sono reperibili sul sito www.countrysportvillage-mirabello.it.

Il viaggio itinerante del festival proseguirà poi nel mese di luglio con due appuntamenti all’insegna della parola e del recital:

Sabato 11 luglio (ore 21.00) a Gamalero: Incontro con Bruno Gambarotta in Piazza Passalacqua, in un’anteprima del festival letterario di San Lorenzo.

Incontro con Bruno Gambarotta in Piazza Passalacqua, in un’anteprima del festival letterario di San Lorenzo. Domenica 12 luglio (ore 21.00) a Occimiano: Recital di Paolo Migone nella Corte della Villa dei Marchesi da Passano (via Cavour 66).

La filosofia del festival e la rete del territorio

La rassegna, che riprenderà a settembre con nuovi appuntamenti annunciati prossimamente, dà continuità a un nutrito percorso iniziato ad aprile che ha già visto la partecipazione di figure come Ron, Mauro Pagani, Cisco, Davide Van De Sfroos, Dente, Elena Ledda e numerosi altri.

La formula proposta è quella di un “live journalism” che valorizza il territorio del Monferrato, sito patrimonio Unesco, snodandosi tra le colline, le risaie e il fiume Po. A riassumere la visione del progetto è lo stesso direttore artistico Enrico Deregibus:

«L’obiettivo di Monferr’Autore è quello di creare un dialogo tra la bellezza e varietà del paesaggio e lo spessore e varietà dei contenuti». «Un festival lungo e diffuso che vuole trasformare piazze e luoghi storici in spazi di condivisione e crescita culturale».

La kermesse è resa possibile dal sostegno dei Comuni di Balzola, Conzano, Gamalero, Lu Cuccaro Monferrato, Occimiano, Pontestura, Rivarone, Treville e Volpedo, in collaborazione con diverse realtà associative e locali del territorio, e con il supporto di Alexala quale partner turistico. Tra i partner di festival figurano inoltre il Mei di Faenza, il Premio Bianca d’Aponte, il Premio Bindi, Voci per la libertà, il Valsusa Film Fest e il Premio Andrea Parodi.