Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia hanno portato a termine una fitta serie di interventi sul territorio che ha condotto all’arresto di un cittadino extracomunitario e al deferimento a piede libero di altri due individui. Le operazioni, inquadrate nella fondamentale e prioritaria strategia di prevenzione generale della Polizia di Stato, hanno permesso di sanzionare violazioni che spaziano dall’evasione dagli obblighi di soggiorno allo spaccio di stupefacenti, fino al possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Sorvegliato speciale “in trasferta”: scatta l’arresto

Il primo episodio di rilievo si è verificato intorno alle ore 16:15. Una pattuglia in transito in via Milite Ignoto ha notato un cittadino extracomunitario che stazionava nei pressi dell’ingresso di un condominio. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha palesemente cercato di eludere il controllo.

Trovato sprovvisto di qualsiasi documento di identità, è stato condotto in Ufficio per i necessari accertamenti. Dalle verifiche è emerso un quadro critico:

L’uomo era un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel vicino comune di Bordighera (misura precedentemente sospesa per l’esecuzione di pene detentive e poi ripristinata).

con obbligo di soggiorno nel vicino comune di Bordighera (misura precedentemente sospesa per l’esecuzione di pene detentive e poi ripristinata). Alla richiesta di spiegare la sua presenza a Ventimiglia, ha tentato di depistare gli agenti sostenendo di possedere un’autorizzazione, rivelatasi del tutto inesistente dopo i rapidi controlli della Polizia.

Non essendoci alcuna preventiva comunicazione del suo allontanamento, e considerato il suo fascicolo ricco di precedenti e continue evasioni, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto.

La Procura di Imperia ne ha immediatamente disposto la conduzione agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

Hashish ai giardini comunali: spacciatore segnalato per il rimpatrio

Poco prima, intorno alle ore 15:00, l’equipaggio della Volante si era concentrato su un’area considerata “sensibile”: i giardini comunali “Tommaso Reggio”, luogo quotidianamente frequentato da famiglie e bambini.

Qui gli agenti hanno fermato un cittadino extracomunitario che mostrava un atteggiamento sospetto ed un evidente stato di agitazione. La conseguente perquisizione personale ha dato esito positivo:

Nascoste nella tasca dei pantaloni, all’interno di un pacchetto di sigarette, sono state rinvenute 8 confezioni di cellophane trasparente contenenti hashish.

contenenti hashish. L’uomo era inoltre in possesso di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio e la sua posizione è stata segnalata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia per l’avvio delle procedure di rimpatrio.

Deride un ferito stringendo un taglierino: denunciato nella notte

L’azione incisiva della Polizia è proseguita anche nella fascia serale. Intorno alle ore 21:30, mentre gli agenti della Volante stavano prestando soccorso pubblico a un uomo con un’evidente ferita alla testa, hanno notato una scena inquietante.

Un cittadino straniero si trovava nei paraggi intento a deridere il soggetto ferito, tenendo in mano un cutter retrattile. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, perquisendo l’uomo e disarmandolo del taglierino, attesa la sua evidente pericolosità e l’incapacità del soggetto di fornire una valida giustificazione per il suo possesso.

Inoltre, seppur titolare di un regolare permesso di soggiorno, l’individuo ne era sprovvisto al momento del controllo, così come non aveva con sé alcun documento di identificazione. Per questi motivi, è scattato il deferimento per il porto di oggetti atti ad offendere e per la mancata esibizione dei documenti obbligatori.