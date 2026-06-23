Mercoledì 24 giugno, a partire dalle ore 11:00, la cornice di Palatium Vetus (in Piazza della Libertà 28 ad Alessandria) ospiterà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Pannelli tattili multimediali nella provincia di Alessandria”. L’iniziativa, sostenuta attivamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, prevede nel corso della mattinata anche la cerimonia ufficiale di consegna dei dispositivi ai Comuni interessati, puntando a migliorare la fruibilità e l’accessibilità del territorio.
Il programma e gli interventi istituzionali
La mattinata di lavori si articolerà attraverso una serie di interventi che coinvolgeranno i vertici della Fondazione, i rappresentanti dell’ASL AL e i portavoce delle associazioni impegnate sul tema dell’inclusività turistica e del lavoro di rete.
Di seguito il programma dettagliato della conferenza stampa:
- Ore 11:00: Saluto di benvenuto a cura del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio, seguito dall’introduzione del Direttore Generale ASL AL, Dott. Francesco Marchitelli. Prenderanno poi la parola il Prof. Dott. Mauro Fioretto (Primario Emerito ASL AL), il Dott. Andrea Colonna (Primario SC Oculistica ASL AL) e la Dr.ssa Ilaria Scatassi (Referente Centro Retina Medica SC Oculistica ASL AL).
- Ore 11:30: Intervento intitolato “Accessibilità turistica, uno standard fruibile da tutti” a cura di Marco Bongi, presidente dell’Associazione Progetto in Vista Aps.
- Ore 11:45: Intervento “Il lavoro in rete fra le associazioni, una carta vincente” tenuto da Claudio Pisotti, vice presidente dell’Associazione RP-Liguria Odv.
- Ore 12:00: Cerimonia di consegna dei pannelli ai Comuni e proiezione delle video-audioguide, che potranno essere attivate dagli utenti tramite la scansione di appositi QR-codes.
- Ore 12:15: Spazio dedicato alle domande dei presenti e conclusione dell’evento.
Per facilitare l’organizzazione e l’accoglienza, i promotori dell’incontro richiedono una cortese conferma di partecipazione.