Questa mattina la città di Tortona ha ospitato un’importante visita guidata rivolta ai giornalisti della provincia di Alessandria, della Regione Piemonte e provenienti anche da fuori regione, aprendo le porte della sede di Logista alla periferia della città verso Rivalta Scrivia. L’incontro, al quale hanno preso parte anche il Sindaco di Tortona Federico Chiodi e l’assessore all’urbanistica Fabio Morreale, ha svelato i retroscena di una realtà industriale conosciuta da pochissimi tortonesi, ma che rappresenta a tutti gli effetti il più grande e strategico Hub della Società a livello nazionale. E’ stata una bellissima scoperta dell’azienda che forse per la prima volta ha aperto le porte al mondo dell’informazione di cui vediamo le immagini a fine articolo.

Un’eccellenza nazionale radicata sul territorio

A illustrare le attività durante la visita, durata circa due ore, sono stati Valerio Tepedino, manager responsabile a livello nazionale di tutti i depositi e le strutture dell’azienda, e Federico Cusaro, manager nazionale del tabacco. Il sito tortonese si trova sul territorio da oltre vent’anni ed è stato protagonista di un notevole ampliamento: da una superficie originaria di 20.000 metri quadrati, la struttura è progressivamente arrivata agli attuali 54.000 metri quadrati.

Oggi, l’Hub di Tortona rappresenta uno dei pilastri del modello industriale dell’azienda e si colloca in un’area strategica a livello europeo, al centro del triangolo Milano-Torino-Genova. Da questo stabilimento viene gestita la distribuzione in gran parte del Nord Italia e non solo, rifornendo un totale di 37 depositi dislocati in nove regioni italiane: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

Operatività e numeri impressionanti

L’impianto industriale impiega circa 60 dipendenti diretti e oltre 300 lavoratori presenti all’interno della struttura, garantendo un’operatività che non si ferma mai. I turni coprono infatti 24 ore su 24, per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì).

Il volume di lavoro giornaliero è un vero e proprio fiore all’occhiello per la città di Tortona:

Vengono serviti quotidianamente oltre 27.000 punti vendita.

Dal sito partono regolarmente 250 furgoni (van).

Il centro movimenta 15.000 scatole al giorno.

Questa capacità operativa consente di gestire circa un milione di prodotti al giorno.

I volumi gestiti a Tortona corrispondono a quasi la metà dell’intero volume nazionale dell’azienda.

Approccio “Human-Centric” e altissima tecnologia

A differenza di quanto accadeva in passato oggi Logista realizza direttamente gli scatoloni per i clienti tabaccai avvalendosi di tecnologie avanzate. L’impianto è progettato secondo un approccio human centric, con l’obiettivo di semplificare l’organizzazione del lavoro attorno alle persone.

Il polo si avvale di un sistema completamente automatizzato, caratterizzato da:

Sistemi elettronici a radiofrequenze e monitor di barcode.

38 diverse postazioni in cui le scatole vengono caricate con il supporto elettronico o riempite manualmente.

Una sala di controllo all’avanguardia che consente la verifica dell’operatività in tempo reale, garantendo la perfezione del processo e consegne tempestive al 100%.

Grande attenzione è riservata anche all’ambiente di lavoro, che risulta dotato di ampi standard di sicurezza, di un perfetto sistema antincendio e di pale di raffreddamento per mitigare l’eccessivo calore nei mesi caldi, al fine di garantire un servizio ottimale e il benessere degli operatori.

L’impegno per la sostenibilità

Il sito industriale si distingue anche per l’attenzione all’ambiente, vantando la certificazione BREEAM Very Good e l’utilizzo di impianti di illuminazione LED. Sul fronte dell’economia circolare e della logistica sostenibile, l’Hub ha raggiunto risultati significativi:

Grazie al programma Logista Green Box, basato sul riutilizzo delle scatole per le consegne, sono state risparmiate circa 1.750 tonnellate di cartone.

Attraverso il circuito T-Collect, dedicato alla raccolta dei dispositivi elettronici a fine vita presso le tabaccherie, sono state recuperate circa 52 tonnellate di e-cig esauste.

La visita ha mirato a far conoscere questa imprescindibile realtà del territorio, che opera e si articola anche attraverso altre divisioni aziendali come Logista Retail, (settore di cui illustreremo i dettagli in un successivo articolo dedicato), Logista Pharma e Logista Freight.

Angelo Bottiroli

Per vedere un video sulla visita https://drive.google.com/file/d/1mOZqqU7xHGNp1vc04xtx7FyT9Tp6WLX9/view?usp=sharing

Per un secondo video https://drive.google.com/file/d/1GEBSTqfyBG0f5yl7pwFlgrBeLpojU77X/view?usp=sharing

Alcune immagini.