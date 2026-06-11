Da Courmayeur a Lampedusa, da Vipiteno a Santa Maria di Leuca: tutti i prodotti “extra” che si trovano comunemente all’interno delle tabaccherie italiane partono dalla città di Tortona. Una realtà quasi sconosciuta al grande pubblico, ma che rende la cittadina piemontese un vero e proprio centro logistico strategico a livello nazionale: è Logista Retail, un servizio in funzione da dieci anni che gestisce decine di migliaia di ordini ogni mese.

I numeri del polo distributivo unico per l’Italia

Durante una visita aperta ai giornalisti svoltasi nella giornata di oggi, giovedì 11 giugno, alla quale hanno preso parte anche il Sindaco di Tortona Federico Chiodi e l’assessore all’Urbanistica Fabio Morreale, alla presenza di Valentino Todedino, Direttore responsabile nazione del Gruppo Logista in Italia, la responsabile Carmelina Lombardo ha illustrato i dettagli di questa incredibile e importante realtà.

Il servizio di Logista Retail rappresenta di fatto l’unico punto di distribuzione in Italia per il rifornimento di articoli non legati al tabacco destinati alle tabaccherie sparse su tutto il territorio nazionale. La struttura tortonese vanta numeri imponenti:

Un’area operativa di 15.000 metri quadrati , fra cui un reparto a temperatura costante di 16 gradi

, fra cui un reparto a temperatura costante di 16 gradi Ben 11 postazioni di lavoro dedicate.

di lavoro dedicate. Fino a 4.000 diverse tipologie di referenze trattate (tra cui cioccolato, caramelle, bibite e prodotti cosmetici ecc..).

di referenze trattate (tra cui cioccolato, caramelle, bibite e prodotti cosmetici ecc..). Una media di 15.000 ordini al mese evasi per le rivendite.

evasi per le rivendite. Circa 4.600 diversi prodotti gestiti ogni giorno grazie al recente ampliamento del servizio.

Il lavoro manuale e la cura del dettaglio

A differenza del macro-settore logistico dedicato ai tabacchi, che come visto in precedenza si basa fortemente su complessi sistemi di automazione, all’interno di Logista Retail l’operatività segue binari differenti. Qui il servizio viene infatti svolto ancora in gran parte manualmente. Si tratta di un lavoro minuzioso, portato a termine quotidianamente dagli addetti garantendo comunque i massimi standard di perfezione e sicurezza.

L’espansione verso il mercato dell’e-commerce

Ad arricchire ulteriormente il valore e la centralità della struttura si aggiunge un servizio nuovo e fondamentale: il settore dedicato all’e-commerce.

I dati di questo reparto, illustrati sempre dalla responsabile Carmelina Lombardo (foto sotto), testimoniano un flusso in costante crescita, capace di valorizzare ulteriormente la realtà tortonese:

Vengono gestiti 30.000 ordini al mese .

. Le spedizioni arrivano direttamente a casa dei consumatori in tutta Italia.

Il settore è focalizzato principalmente su astucci, prodotti di nuova generazione e articoli affini.

Una realtà di eccellenza, di cui ancora pochi sono a conoscenza, ma che continua a confermare Tortona come snodo logistico e commerciale di importanza vitale per l’intera Penisola.