La storia del Novecento incontra la narrativa e la convivialità. Il prossimo 23 giugno, alle ore 19.30, il Circolo di Lettura di Tortona ospiterà la presentazione del romanzo storico “Le 13 stelle di Lenin”, scritto da Enrico Magnano. L’evento si inserisce nella collaudata formula degli incontri AperiFAI, unendo l’approfondimento culturale alla scoperta dei sapori locali.

Un tortonese al centro degli intrighi internazionali

Al centro dell’opera letteraria presentata da Magnano vi è una figura sorprendente: quella di Carlo Codevilla, cittadino tortonese e agente segreto dell’Unione Sovietica. Il romanzo porta alla luce una storia poco conosciuta, intrecciando abilmente vicende realmente accadute e personaggi realmente esistiti con la narrazione romanzesca.

Tutto il racconto si basa e si sviluppa attraverso fatti storicamente documentati. Come evidenziato dai promotori dell’iniziativa, la serata si preannuncia come un’ottima occasione per riscoprire una pagina affascinante e per certi versi inaspettata della complessa storia del Novecento.

L’intervista e la degustazione targata AperiFAI

Durante la presentazione, l’autore sarà intervistato dalla Vice Capo Delegazione, la Dottoressa Cinzia Rescia.

Come da consolidata tradizione degli AperiFAI, l’incontro non si limiterà al solo dibattito letterario. La serata offrirà infatti l’occasione per una degustazione di prodotti del territorio, gentilmente proposta dai Gestori del circolo. L’obiettivo è quello di creare un momento per condividere impressioni, curiosità e ulteriori approfondimenti, il tutto immersi in un’atmosfera piacevole e informale.

Informazioni e prenotazioni

Per poter prendere parte all’evento è necessario prenotare il proprio posto entro e non oltre il 19 giugno.

Per effettuare la prenotazione o per richiedere ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente Piero Massiglia al numero di telefono 3357808598.