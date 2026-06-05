In vista del grande afflusso turistico atteso per i prossimi mesi, la Prefettura di Imperia ha riunito i vertici delle Forze dell’Ordine, i Sindaci e le categorie produttive. Obiettivo comune: bilanciare lo sviluppo economico e il divertimento con il rispetto delle regole e la tutela dell’ordine pubblico.

Nella giornata di ieri, 4 giugno 2026, la Prefettura di Imperia ha ospitato una nuova e importante riunione dedicata all’approfondimento delle tematiche connesse alla sicurezza urbana. Con l’imminente avvio della stagione estiva, le istituzioni hanno voluto fare il punto della situazione, concentrandosi in particolare sullo stato di attuazione delle misure previste dal Protocollo d’intesa firmato lo scorso ottobre, mirato alla prevenzione di atti illegali e pericoli per l’ordine pubblico all’interno e nelle vicinanze degli esercizi commerciali.

Il Tavolo permanente e le istituzioni coinvolte

L’incontro è stato convocato dal Prefetto Antonio Giaccari, proseguendo le attività di monitoraggio e presidio del territorio avviate a novembre con la costituzione del Tavolo permanente sulla sicurezza.

A testimoniare la grande rilevanza dell’appuntamento è stata la presenza di una nutrita delegazione istituzionale: al vertice hanno preso parte il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Capitaneria di Porto e il Dirigente della Sezione Polizia Stradale. Insieme a loro, per garantire una voce diretta del territorio, hanno partecipato i Sindaci e i rappresentanti delle Polizie Locali dei Comuni rivieraschi, affiancati dai delegati delle Associazioni di categoria, di A.T.S. Liguria e della Camera di Commercio.

Le priorità: controllo dei locali, vivibilità e lotta all’abusivismo

Il Tavolo ha rappresentato un significativo momento di confronto per delineare strategie condivise capaci di assicurare elevati livelli di sicurezza e vivibilità urbana, fattori cruciali di fronte al notevole incremento di presenze turistiche atteso nei principali centri della provincia.

Durante la ricognizione delle criticità territoriali è emersa l’esigenza unanime di mantenere alta la guardia sui fenomeni che incidono negativamente sulla percezione di sicurezza da parte di cittadini e visitatori. Un’attenzione particolare è stata riservata alla gestione degli esercizi pubblici, con la necessità di trovare un giusto equilibrio tra le inderogabili esigenze di sicurezza pubblica, la tutela della qualità della vita dei residenti e la vitale valorizzazione delle attività economiche locali.

Inoltre, è stata ribadita con forza la volontà di proseguire senza sosta le attività di contrasto contro ogni forma di abusivismo e irregolarità legate all’organizzazione di eventi e manifestazioni, imponendo la massima osservanza delle disposizioni a tutela dell’incolumità di tutti.

La sinergia come chiave per un territorio attrattivo

In chiusura dei lavori, il Prefetto ha sottolineato come la stretta collaborazione tra Istituzioni, Forze di polizia, operatori economici e associazioni rappresenti l’elemento cardine per individuare tempestivamente eventuali criticità e varare misure di prevenzione efficaci.

La Prefettura si è impegnata a continuare a promuovere questi tavoli di coordinamento, con la ferma consapevolezza che la sicurezza sia un obiettivo condiviso da raggiungere attraverso il contributo responsabile di tutta la comunità. Solo lavorando in sinergia sarà infatti possibile preservare l’ordine pubblico, la serenità e quell’attrattività che costituiscono il vero patrimonio del territorio provinciale.