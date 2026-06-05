La città di Tortona è stata protagonista durante le celebrazioni per il 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri svoltesi ad Alessandria. Nel corso della cerimonia, prestigiosi riconoscimenti sono stati consegnati ai militari tortonesi distintisi in imponenti operazioni antidroga e nella salvaguardia del patrimonio paesaggistico locale.

Nel pomeriggio odierno, il Comando Provinciale di Alessandria ha fatto da cornice alle celebrazioni per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità politiche, militari e religiose del territorio, tra cui il Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Palatini, il Prefetto, Dottoressa Alessandra Vinciguerra, e il Questore, Dottor Sergio Molino.

La data del 5 giugno riveste un’importanza storica cruciale: pur essendo l’Arma nata il 13 luglio 1814, si festeggia in questo giorno per ricordare la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Bandiera dell’Arma nel 1920, per l’eroica partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. L’evento ha rappresentato un fondamentale momento di riflessione sull’operato svolto a salvaguardia della sicurezza pubblica e a sostegno delle fasce più deboli, sottolineando l’importanza della sinergia istituzionale su tutto il territorio. In questo contesto, i militari operanti a Tortona hanno ricevuto encomi di altissimo livello.

Contrasto allo spaccio: l’Encomio all’Aliquota Operativa di Tortona

Un momento di grande orgoglio per la comunità tortonese è stata la consegna dell’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta all’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Tortona.

Il prestigioso riconoscimento è stato concesso al Maggiore Graziano Del Rio (nella foto in alto a sinistra ora in quiescenza), al Luogotenente Davide Palma, al Maresciallo Capo Giorgio Carboni (rispettivamente Comandante e addetti all’Aliquota Operativa), al Carabiniere Marco Turturiello (addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona) e al Carabiniere Naomi Federica Pastore (addetta alla Stazione Carabinieri di Tortona).

I militari sono stati premiati per aver condotto – tra il novembre 2022 e l’agosto 2024 – una complessa indagine contro un sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti. L’operazione ha portato a risultati straordinari per la sicurezza del territorio: 8 arresti in flagranza, l’esecuzione di 12 misure cautelari, oltre al sequestro di un ingente quantitativo di droga e di denaro contante. Come recita la motivazione, l’attività “ha riscosso il plauso unanime dell’opinione pubblica contribuendo ad esaltare il prestigio dell’Istituzione”. A consegnare la ricompensa è stato il Procuratore della Repubblica, Dottor Cesare Parodi.

Tutela del territorio: il Compiacimento al Nucleo Forestale

L’attenzione alla legalità nel Tortonese non si è limitata al solo contrasto criminale, ma ha abbracciato anche l’importante ambito della tutela ambientale. Nel corso della cerimonia, è stato infatti conferito il Compiacimento del Comandante Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria ai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Tortona.

A ricevere il plauso sono stati il Brigadiere Katia Pannese e i Carabinieri Andrea Cortese e Mattia Biggio (rispettivamente Comandante e addetti del Nucleo). La motivazione evidenzia la loro “spiccata propensione al servizio di istituto ed alle attività investigative, alto senso del dovere, prontezza operativa e assoluta abnegazione”. Nel biennio 2024-2025, i militari hanno portato a termine plurime e brillanti indagini di polizia giudiziaria in sinergia con le autorità locali, operando un’incessante tutela del patrimonio forestale, faunistico e paesaggistico del territorio.

A consegnare questo significativo riconoscimento è stato il Professor Guido Lingua, Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, accompagnato dal Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale, Colonnello Stefano Gerbaldo.

Nella foto di repertorio Graziano Del Rio premiato a Tortona