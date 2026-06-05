Occimiano – I Carabinieri della Stazione di Rosignano Monferrato hanno deferito in stato di libertà 39enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi. L’intervento è scattato nel corso della notte a seguito di una chiamata giunta al 112, che segnalava un individuo aggirarsi con fare sospetto e armato di una mannaia lungo le vie del centro. La pattuglia dei Carabinieri, supportata da una Gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casale Monferrato, ha raggiunto e rapidamente intercettato l’uomo, che alla vista delle uniformi ha sferrato un calcio alla porta di un’abitazione abbandonata, riuscendo a introdurvisi nel tentativo sottrarsi al controllo. Dopo pochi istanti di “trattativa”, il 39enne ha deciso di collaborare: è uscito spontaneamente dall’edificio e ha deposto a terra l’arma, che è stata prontamente presa in consegna dai Carabinieri e sequestrata. L’intervento si è concluso senza conseguenze.

L’uomo ha giustificato il proprio comportamento asserendo di vagare armato nel cuore della notte poiché alla ricerca di una presunta e non meglio precisata setta satanica. Considerato lo stato di alterazione e la natura delle dichiarazioni, è stato pertanto preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ambulanza presso il locale nosocomio per gli accertamenti psichiatrici del caso.