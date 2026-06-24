Torna l’appuntamento estivo con “Incontri ravvicinati con la musica”, la rassegna giunta alla sua terza edizione che trasformerà il Molo delle Tartarughe di Diano Marina in un palcoscenico unico per dialoghi, confronti e performance dal vivo. A partire dal 26 giugno e fino al 9 settembre, il festival – realizzato dal Comune di Diano Marina in collaborazione con Intersuoni – ospiterà alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale italiano, offrendo al pubblico una serie di serate a ingresso libero, con inizio fissato per le ore 21:00 (fino a esaurimento posti).

Un calendario ricco di stelle

L’edizione 2026 della rassegna, condotta da Stefano Senardi, si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso la carriera e le storie di artisti che hanno segnato la musica italiana.

Ecco i protagonisti che animeranno le serate di Diano Marina:

26 Giugno: Rita Pavone (modera Gaia Ammirati)

Rita Pavone (modera Gaia Ammirati) 5 Luglio: Tosca

Tosca 31 Luglio: Alberto Fortis

Alberto Fortis 14 Agosto: Proiezione del film su Franco Battiato “Il lungo viaggio”, con la regia di Renato De Maria.

Proiezione del film su Franco Battiato “Il lungo viaggio”, con la regia di Renato De Maria. 23 Agosto: Luca Barbarossa (modera Nadia Schiavini)

Luca Barbarossa (modera Nadia Schiavini) 9 Settembre: Fabio Concato (modera Maurilio Giordana)

Dettagli dell’evento

Come visibile nel file incontriravvicinati_Diano_2026_1080x1350.jpg, l’intera programmazione è pensata per favorire un legame profondo tra l’artista e il pubblico, privilegiando la formula del dialogo e del racconto personale.

Luogo: Molo delle Tartarughe, Diano Marina.

Molo delle Tartarughe, Diano Marina. Orario: Tutte le serate avranno inizio alle ore 21:00.

Tutte le serate avranno inizio alle ore 21:00. Ingresso: La partecipazione è totalmente gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La rassegna si conferma un punto di riferimento culturale imprescindibile per l’estate dianese, capace di unire l’intrattenimento di qualità alla profondità del confronto artistico.