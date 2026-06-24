Sarà un fine settimana all’insegna della tradizione gastronomica e del divertimento quello che attende la provincia di Alessandria da giovedì 25 a domenica 28 giugno. Moltissime località del territorio si preparano ad accogliere visitatori e buongustai con un ricco calendario di sagre, offrendo l’occasione ideale per riscoprire i piatti tipici locali accompagnati da musica dal vivo e serate danzanti.

Il calendario delle sagre: giovedì e venerdì

Quattordio: Si comincia domani, giovedì 25 giugno, con la “Sagra dei Sicot” che terrà banco fino al 30 giugno, unendo la buona tavola ai festeggiamenti per i patroni Santi Pietro e Paolo.

Si comincia domani, giovedì 25 giugno, con la “Sagra dei Sicot” che terrà banco fino al 30 giugno, unendo la buona tavola ai festeggiamenti per i patroni Santi Pietro e Paolo. Fresonara: Venerdì 26 e sabato 27 giugno l’appuntamento è al campo sportivo per la “Sagra degli Gnocchi”. La cena sarà servita a partire dalle 19:00, con un menù che spazia dalla trippa al brasato, fino alla battuta e al pregiato “svizzerone” di fassone, il tutto immerso in un’atmosfera rallegrata dalla musica ogni sera.

Venerdì 26 e sabato 27 giugno l’appuntamento è al campo sportivo per la “Sagra degli Gnocchi”. La cena sarà servita a partire dalle 19:00, con un menù che spazia dalla trippa al brasato, fino alla battuta e al pregiato “svizzerone” di fassone, il tutto immerso in un’atmosfera rallegrata dalla musica ogni sera. Abazia di Masio: Sempre da venerdì 26 a domenica 28 giugno torna “Abagin fest”, un evento che fonde cena e intrattenimento con una proposta musicale variegata, tra le selezioni dei Discolini (Dj Pittaluga e Bernascone), i ritmi di Radio 105 e il live di Matteo Esse.

Sempre da venerdì 26 a domenica 28 giugno torna “Abagin fest”, un evento che fonde cena e intrattenimento con una proposta musicale variegata, tra le selezioni dei Discolini (Dj Pittaluga e Bernascone), i ritmi di Radio 105 e il live di Matteo Esse. Vignole Borbera: Per tutto il weekend, dal 26 al 28 giugno, ogni sera dalle 19:00, spazio alla “Sagra delle focaccette al formaggio”, con un’attenzione particolare anche a chi richiede piatti senza glutine.

Gli eventi del fine settimana: sabato e domenica

Cassano Spinola: La Pro Loco anima il borgo con una doppia proposta: venerdì 26 e sabato 27 giugno va in scena la “Festa della Birra”, mentre domenica 28 giugno si festeggia la “Sagra di San Pietro”. Il programma musicale è fitto: venerdì tocca a Dj Cashmere, sabato ai “Deejays in Tour” e domenica al “Farinelli Group”.

La Pro Loco anima il borgo con una doppia proposta: venerdì 26 e sabato 27 giugno va in scena la “Festa della Birra”, mentre domenica 28 giugno si festeggia la “Sagra di San Pietro”. Il programma musicale è fitto: venerdì tocca a Dj Cashmere, sabato ai “Deejays in Tour” e domenica al “Farinelli Group”. Merella di Novi Ligure: Sabato 27 e domenica 28 giugno, presso il Circolo Uisp di via Villalvernia, debutta la prima edizione della “Sagra della Croce Rossa”. Il menù punta tutto sugli gnocchi al pesto. Si cena al coperto dalle 19:30, accompagnati sabato dall’orchestra di Sergio Pessina e domenica da Maury&Daniela.

Sabato 27 e domenica 28 giugno, presso il Circolo Uisp di via Villalvernia, debutta la prima edizione della “Sagra della Croce Rossa”. Il menù punta tutto sugli gnocchi al pesto. Si cena al coperto dalle 19:30, accompagnati sabato dall’orchestra di Sergio Pessina e domenica da Maury&Daniela. Levata (Bosco Marengo): Sabato 27 giugno la frazione si anima con “Levata è in festa”. A partire dalle 19:00 sarà possibile scegliere tra le specialità dei truck “Il vetusto” e “L’agnolotto”, con la colonna sonora del Graziella Group.

Sabato 27 giugno la frazione si anima con “Levata è in festa”. A partire dalle 19:00 sarà possibile scegliere tra le specialità dei truck “Il vetusto” e “L’agnolotto”, con la colonna sonora del Graziella Group. Bistagno: Sabato 27 giugno si celebra la decima edizione della “Sagra del risotto al capriolo”. Oltre al piatto protagonista, la Pro Loco offrirà un’ampia varietà di specialità, seguite da un tributo a Vasco Rossi e dj-set.

Sabato 27 giugno si celebra la decima edizione della “Sagra del risotto al capriolo”. Oltre al piatto protagonista, la Pro Loco offrirà un’ampia varietà di specialità, seguite da un tributo a Vasco Rossi e dj-set. Battagliosi di Molare: Chiude il quadro degli eventi nel weekend del 27 e 28 giugno la “Sagra del Fiazein”.