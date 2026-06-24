Un incendio di sterpaglie si è sviluppato oggi a Tortona, nel rione San Bernardino, nelle vicinanze del supermercato Carrefour situato in via Don Sparpaglione. L’allarme è stato lanciato probabilmente da alcuni clienti presenti nell’area commerciale.

L’intervento dei soccorsi

I Vigili del fuoco del distaccamento di Tortona sono intervenuti tempestivamente sul luogo segnalato. Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento, le fiamme sono state domate in meno di mezz’ora, evitando il propagarsi del fuoco e scongiurando qualsiasi danno a persone o strutture.

Le cause del rogo

Le cause che hanno innescato l’incendio rimangono al momento ignote. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che il rogo possa essere stato causato da un mozzicone di sigaretta abbandonato.