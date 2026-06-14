Dopo le serate dedicate all’impegno sociale con il docufilm “Tutto il male del mondo – Giulio Regeni” e al cinema d’autore di Almodóvar con “Amarga Navidad”, il cartellone della programmazione cinematografica al Teatro Sociale di Valenza cambia registro e vira decisamente sulla leggerezza. Gli ultimi due appuntamenti prima della pausa estiva saranno infatti dedicati alla commedia italiana, per traghettare il pubblico verso le vacanze in attesa della ripartenza autunnale.

“Cena di classe”: ritorni di fiamma e vecchi ricordi

Il primo appuntamento in calendario è fissato per mercoledì 17 e venerdì 19 giugno alle ore 21.00. Sul grande schermo del Sociale verrà proiettato “Cena di classe”, film diretto da Francesco Mandelli, regista e attore già applaudito su questo stesso palcoscenico per il debutto nazionale del suo monologo “Baby Rendir”.

Il cast: Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Roberto Lipari.

Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Roberto Lipari. La trama: Un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova a diciassette anni dalla maturità in occasione del funerale di un vecchio amico. Tra alcol e nostalgia, la rimpatriata degenera rapidamente quando il gruppo decide di introdursi clandestinamente nella vecchia scuola. Ne scaturisce una commedia ironica, ricca di risate e conti in sospeso, che mette a confronto i sogni dell’adolescenza con la realtà dell’età adulta.

“Smart Working”: il caos del lavoro da casa

Il secondo e ultimo titolo in programma andrà in scena mercoledì 24 e venerdì 26 giugno, sempre alle ore 21.00. Si tratta di “Smart Working”, diretto da Svevo Moltrasio.

Il cast: Maccio Capatonda, Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi e Giulia Bolatti.

Maccio Capatonda, Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi e Giulia Bolatti. La trama: Giuliano (interpretato da Maccio Capatonda) adora lavorare da casa, ma l’azienda minaccia di revocare lo smart working a causa dello scarsissimo rendimento dei suoi colleghi. Nel disperato tentativo di salvare la sua oasi di tranquillità e spronare i colleghi, Giuliano finisce per ospitarli tutti a casa propria. L’abitazione si trasforma così in un ufficio caotico e permanente, innescando una serie di assurde disavventure che metteranno a dura prova la sua sanità mentale e la vita familiare.

Informazioni, biglietti e ripartenza

Con queste due pellicole calerà ufficialmente il sipario sulla programmazione primaverile. La direzione del Teatro Sociale dà già appuntamento al suo affezionato pubblico al termine dell’estate: la ripartenza della nuova stagione è infatti già fissata per mercoledì 16 e venerdì 18 settembre.

Il costo del biglietto per ciascuna proiezione si conferma fedele alla formula popolare di 6 euro. La prenotazione è vivamente consigliata.

Contatti della biglietteria:

Orari: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Telefono: 0131.920154

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