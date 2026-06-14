Un tuffo nelle antiche tradizioni e nei segreti delle preparazioni naturali. Sabato 20 giugno 2026, il borgo di Garbagna ospiterà un imperdibile laboratorio di erboristeria intitolato “Il Vino degli Speziali”, un’occasione per avvicinarsi al mondo delle piante e dei loro affascinanti utilizzi storici.

L’esperto e l’organizzazione

A guidare il pubblico in questo percorso tematico sarà Marco Fossati, esperto e punto di riferimento della realtà Erboristeria Intuitiva, che condividerà le proprie conoscenze per esplorare le antiche ricette legate all’antica figura dello speziale.

L’incontro è promosso e curato dall’associazione LIBRINSCENA ODV, e prenderà il via nel tardo pomeriggio, con inizio fissato per le ore 17:30.

Dettagli e modalità di prenotazione

Per garantire la migliore esperienza possibile a tutti i partecipanti e un’adeguata interazione durante il laboratorio, l’evento prevede un numero di posti limitati.

Per prendere parte all’iniziativa è quindi necessario iscriversi tempestivamente: la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre mercoledì 17 giugno.

Di seguito i riferimenti utili per riservare il proprio posto o per richiedere ulteriori informazioni agli organizzatori:

Telefono: 3493358295

3493358295 Sito web: www.librinscena.it

www.librinscena.it Sede LIBRINSCENA ODV: Via XIV Marzo 10, Garbagna (AL)