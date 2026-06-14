Un altro appuntamento nel programma dei Cammini Divini, che per la quarta volta propone un classico sentiero intorno al Santuario di Crea con una bella camminata su percorsi e con panorami spettacolari, percorrendo strade che si snodano tra il fitto della boscaglia di questo angolo di Monferrato.

Il percorso è di circa 9 Km. con un dislivello di + 350 m per circa 3 ore di cammino. Il trekking si snoda tra il borgo di Ponzano, il Santuario mariano di Crea e il Capoluogo di Serralunga di Crea, con partenza ed arrivo dall’Azienda Agricola di Nazzari Franco. L’escursione alterna tratti nei centri abitati, sfiorando il castello di Forneglio, la Chiesa parrocchiale di Serralunga e l’abitato di Ponzano ad altri in piena natura attraversando aree boscate e particolarmente ombreggiate ed altre attraversando rigogliosi vigneti. Al termine, dopo la degustazione, per chi lo vorrà sarà possibile salire fino alla Cappella del Paradiso seguendo il percorso devozionale del Santuario di Crea.

Si consigliano: calzature da trekking, scorta d’acqua, cappellino per il sole e abbigliamento comodo. I bastoncini da Nordic Walking verranno messi a disposizione gratuitamente a chi desidera provarli fino ad esaurimento disponibilità.

Al termine dell’escursione, arrivati all’Azienda Agricola di Nazzari Franco sarà possibile consumare un gustoso ed abbondante aperitivo con degustazione delle varie etichette della cantina accompagnati da taglieri di salumi e formaggi al costo di €. 15 Cad. (L’aperitivo è facoltativo ma consigliato J )

Ritrovo per le iscrizioni domenica 21 giugno 2026 a partire dalle 8,30 presso l’Azienda Agricola di Nazzari Franco a Ponzano Monferrato dove sarà possibile fare anche la colazione, a seguire la partenza avverrà alle 9,00.

https://maps.app.goo.gl/YX1iywHbgpJucFBa8

Il costo per la partecipazione è di €. 10 per la sola camminata

€. 15 per l’aperitivo con degustazione (facoltativo).

N.B.: per partecipare all’escursione è necessaria la prenotazione

entro le ore 12 di sabato 20 giugno 2026



PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE I SEGUENTI RIFERIMENTI:

Augusto Cavallo: 339 4188277 mailto: augusto.cavallo66@gmail.com

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