Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri per garantire la sicurezza del nostro territorio. In occasione del recente ponte festivo, una task force dell’Arma ha presidiato le aree del Novese caratterizzate da un maggiore afflusso di persone, portando a termine un’importante operazione di controllo che ha visto l’identificazione di un centinaio di individui.

Le belle giornate e i giorni di festa richiamano da sempre un grande flusso di persone e veicoli sulle nostre strade e nei luoghi di maggiore aggregazione. Per rispondere a questa esigenza e migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini, i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno intensificato la loro presenza sul territorio, concentrando i servizi straordinari in particolar modo nei centri di Capriata d’Orba e Serravalle Scrivia.

L’operazione, concordata con l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e finalizzata al contrasto dei reati in genere (con un’attenzione particolare alla tutela del patrimonio e all’uso di stupefacenti), ha visto i militari locali operare in sinergia con i rinforzi giunti da una componente della linea mobile di Torino.

I controlli stradali e la scoperta delle carte d’identità alterate

I posti di controllo, predisposti lungo le principali arterie cittadine e all’interno degli esercizi pubblici, hanno permesso ai reparti dipendenti di ispezionare decine di veicoli.

Durante le verifiche, due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per un reato molto insidioso: all’atto di esibire la propria carta d’identità elettronica, il documento è risultato infatti privo del microchip. Una manomissione dolosa e sanzionata dal codice penale, messa in atto per estrarre il congegno elettronico e immetterlo nel circuito illegale della contraffazione e del furto d’identità, un mercato illecito che agevola truffe, pagamenti fraudolenti o sostituzioni di persona.

Contrasto allo spaccio e sicurezza all’Outlet

L’attività preventiva e di contrasto alla microcriminalità ha riguardato anche le fasce più giovani. Nel corso dei controlli e nel pieno rispetto delle normative di pubblica sicurezza, le forze dell’ordine hanno effettuato alcune perquisizioni che hanno portato alla segnalazione alla Prefettura di Alessandria di tre giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Massima allerta anche nell’area commerciale dell’Outlet di Serravalle, tradizionale meta di migliaia di visitatori. La stretta e costante vigilanza effettuata con presidi fissi e pattuglie mobili ha permesso di individuare e allontanare tempestivamente due soggetti già noti alle forze dell’ordine e con precedenti penali per furto con destrezza (borseggio), sventando così potenziali reati ai danni dei clienti della struttura.

Complessivamente, l’attività strutturata dei Carabinieri ha consentito di identificare circa cento persone e diverse decine di veicoli, confermando il costante presidio dell’Arma per la prevenzione generale e la tutela della sicurezza urbana.