Il Museo della Resistenza e vita Sociale in Val Borbera “G.B. Lazagna”, importante cardine del Polo Museale di Palazzo Spinola a Rocchetta Ligure, ha svelato il suo denso programma estivo. I mesi caldi saranno animati da conferenze, camminate, mostre tematiche e da un attesissimo ritorno: quello della storica compagnia del Living Theatre, che animerà le sale del palazzo con un innovativo progetto laboratoriale destinato a culminare in una performance pubblica.

L’omaggio a Gianbattista Lazagna e gli ottant’anni di “Ponte rotto”

L’estate di Rocchetta Ligure si preannuncia ricca di appuntamenti dal profondo significato storico. Le proposte culturali di quest’anno assumono infatti una rilevanza particolare: ricorre l’ottantesimo anniversario della pubblicazione di “Ponte rotto”, il celebre libro scritto da Gianbattista Lazagna e dedicato alla Resistenza in val Borbera. Un testo ritenuto fondamentale, che rappresenta un tassello importante nella memoria e nella storiografia ufficiale dell’Italia repubblicana.

Ma il legame di Lazagna con il territorio va oltre la cronaca della Resistenza. Ebbe infatti un ruolo decisivo e visionario anche in campo culturale, riuscendo nell’impresa di portare a Palazzo Spinola il mitico gruppo teatrale d’avanguardia newyorkese. La compagnia rimase nel borgo per quasi cinque anni, fondandovi la sua prima sede europea.

Il ritorno del Living Theatre nell’anno dei grandi anniversari

Il ritorno a casa della prestigiosa compagnia, che ha profondamente segnato la storia del teatro contemporaneo, è un evento di per sé straordinario che si intreccia con una serie di ricorrenze storiche irripetibili.

Quest’anno, infatti, la presenza del Living Theatre celebra tre traguardi fondamentali:

Il settantesimo anno dalla fondazione del gruppo.

Il centenario dalla nascita del suo fondatore, Julian Beck.

Il decennale della scomparsa di Judith Malina, compagna di Beck nella vita e nell’arte.

Durante l’atteso periodo di permanenza degli artisti a Rocchetta Ligure, verranno offerte al pubblico diverse proposte culturali, che toccheranno il loro apice con la messa in scena di una performance teatrale pubblica.

Informazioni utili e contatti istituzionali

Per approfondire il programma, scoprire i dettagli degli eventi e mettersi in contatto con le istituzioni coinvolte, sono a disposizione i seguenti canali:

Museo della Resistenza e Vita Sociale in val Borbera “G.B. Lazagna”

Indirizzo: Palazzo Spinola – Via Umberto I, 26 – 15060 Rocchetta Ligure (AL)

Palazzo Spinola – Via Umberto I, 26 – 15060 Rocchetta Ligure (AL) Sito web: www.museorocchettaligure.it

www.museorocchettaligure.it Email: info@museorocchettaligure.it – museo.rocchettaligure@gmail.com

info@museorocchettaligure.it – museo.rocchettaligure@gmail.com Telefono: 333 8945547 (Maria Cristina Pertica, curatrice)

333 8945547 (Maria Cristina Pertica, curatrice) Dettagli performance Living Theatre: www.livingeuropa.eu/public-acts-(italiano).html

Comune di Rocchetta Ligure

Sito web: www.comune.rocchettaligure.al.it/it

www.comune.rocchettaligure.al.it/it Email: rocchetta.ligure@gmail.com

Museo d’Arte Sacra valli Borbera e Spinti (Ufficio Beni Culturali Diocesi di Tortona)

Siti web: www.museorocchettaligure.it – www.muditortona.net/museo-d-arte-sacra-di-rocchetta-l

www.museorocchettaligure.it – www.muditortona.net/museo-d-arte-sacra-di-rocchetta-l Email: beniculturali@diocesitortona.it

beniculturali@diocesitortona.it Telefono: 0131 816613