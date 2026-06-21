Il Campo Sportivo Comunale di San Sebastiano Curone si prepara a ospitare un fine settimana all’insegna dello sport e della convivialità. Il 27 e 28 giugno andrà in scena la “Sanse Football League”, un avvincente torneo di calcio a 7 organizzato dalla Pro Loco Sanse, con il sostegno dell’amministrazione comunale. L’evento promette due giornate di sfide sul campo e divertimento, arricchite da un’attrezzata area ristoro a disposizione di atleti e pubblico.

Le regole del torneo e come iscriversi

La competizione sportiva è strutturata con la classica e amata formula del torneo di calcio a 7. Per garantire un corretto ed equilibrato svolgimento delle partite, gli organizzatori hanno stabilito alcune linee guida per la composizione delle rose:

Ogni squadra partecipante potrà schierare un massimo di 12 giocatori.

L’età minima richiesta per poter scendere in campo è fissata a 14 anni.

Il fischio d’inizio delle attività è preceduto dal ritrovo ufficiale, programmato per le ore 17.30 di entrambe le giornate di gara. Chi desidera partecipare deve però affrettarsi: il termine ultimo per la chiusura delle iscrizioni è fissato tassativamente al 24 giugno.

Non solo calcio: griglia attiva a ciclo continuo

La “Sanse Football League” si propone come una vera e propria festa comunitaria, unendo l’aspetto agonistico a quello ricreativo. Per tutta la durata della manifestazione sportiva, infatti, l’organizzazione garantirà il servizio di ristorazione. La “griglia accesa” funzionerà in modalità “no stop” per tutti, offrendo cibo e ristoro ininterrotto ad atleti, accompagnatori e spettatori presenti.

Informazioni e canali di contatto

Per procedere con le iscrizioni delle squadre o per richiedere qualsiasi informazione aggiuntiva, la Pro Loco Sanse ha messo a disposizione i seguenti recapiti:

Telefono e WhatsApp: È possibile contattare il numero 345-0204808 per info e prenotazioni.

È possibile contattare il numero 345-0204808 per info e prenotazioni. Social Network: Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sulla pagina Facebook San Sebastiano Curone (Proloco Sanse) e sul profilo Instagram ufficiale @proloco_sanse.